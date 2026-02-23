Drogisten sturen massaal gevoelige informatie naar Facebook en Google

Als een bezoeker een zwangerschapstest in diens online winkelmandje doet, dan sturen de webshops van Nederlandse drogisten die informatie door naar tech-bedrijven als Google, Meta en Tiktok. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, in samenwerking met De Groene Amsterdammer en tv-programma Radar.

Alle twintig onderzochte drogisten, waaronder Kruidvat, Etos en Trekpleister deonlinedrogist.nl sturen informatie over de gebruiker en diens klikgedrag naar Google. De helft van de drogisten doet dit ook naar Meta, het moederbedrijf van Facebook. Drogist DA, flitsbezorger Flink en online drogist plein.nl sturen zelfs informatie naar het Chinese Tiktok.

De drogisten overtreden daarmee de regels. ‘Een webshop moet een gebruiker heel expliciet vertellen wat er met de informatie over bijvoorbeeld een zwangerschapstest gebeurt, omdat het hier over je gezondheid of seksleven gaat.’ zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, professor ICT en Recht aan de Radboud Universiteit.

