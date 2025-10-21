De ZweefTeef ziet een lichtpuntje in de “No King”protests in de VS

Een lichtpuntje in de gestoorde, verstoorde democratische wereld; er gingen naar schatting 7 miljoen (!) mensen de straat op in de VS dit weekend, in protest tegen Trump.

The big orange manbaby reageerde met een AI-video waarin hij in een vliegtuig, met kroon op, over New York vloog en letterlijk shit over de menigte dumpte. Classy! Nicole Wallace van NBC News reageert cynisch: thankfully AI-generated, but we won’t rule anything out at this hour. Blijkbaar slingerde hij ook geruchten over geweld en betaalde demonstranten de wereld in, maar hier haalt hij bakzeil; geen rellen, geen geweld, geen arrestaties, maar miljoenen mensen van allerlei gezindten, in tientallen steden, die tegelijkertijd in gekke pakjes hun stem laten horen.

Eat that Manchild!