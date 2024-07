Britse aardappeltelers in moeilijkheden

Nieuwe aardappelboerderijen verdwijnen in het Verenigd Koninkrijk bij bosjes, zo meldt het online agromagazine Fresh Talk Daily. Hoofdoorzaak? Britse boeren kunnen nauwelijks seizoensarbeiders vinden.

Vóór Brexit werden die vooral betrokken uit de Europese Unie, maar de Britse bevolking vond al die buitenlanders die zomaar binnen konden wandelen maar niks. Men wilde de controle over de eigen grenzen terug. De Britse overheid heeft wel visumprogramma’s opgezet om Europese seizoensarbeiders tijdelijk toe te kunnen laten, maar die blijken onvoldoende te werken.

Een tweede oorzaak ligt bij de klimaatverandering. Groot-Britannië heeft last van wisselvallig weer. In 2023 zagen Britse boeren een vijfde van hun inkomen verdampen door overtollige regenval en overstromingen, waardoor de oogst op de velden lag weg te rotten.

Handelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland hebben de concurrentiepositie van Britse boeren bovendien verder onder druk gezet, aldus Fresh Talk Daily. “These agreements, while beneficial in some respects, have flooded the UK market with cheaper agricultural imports.”

Al met al ziet het er dus somber uit voor de Britse aardappelteelt.

The future of new potato farming in the UK looks uncertain unless significant policy changes are implemented. There is an urgent need for improved labour schemes and financial support to help farmers adapt to the impacts of extreme weather. Without these measures, the once-thriving potato farming sector faces a bleak future in a post-Brexit world.