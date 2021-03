Bescherming tegen politiegeweld onder druk

Terwijl de politie onder vuur ligt vanwege geweldsincidenten, staat de Eerste Kamer op het punt om in te stemmen met een wetsvoorstel dat de rechtspositie van agenten wél verbetert, terwijl de rechtspositie van burgers niet verbetert.



Controle Alt Delete vraagt aandacht voor een wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer morgen gaat stemmen, over het gebruik van geweld door onder meer de politie. De wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaren beoogt de rechtspositie van de agenten te verbeteren door aan het Wetboek van Strafrecht een specifieke strafuitsluitingsgrond toe te voegen voor opsporingsambtenaren “die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun taak en zich daarbij aan de regels hebben gehouden, bijvoorbeeld geweldsinstructieregels.” Bij overtreding van de geweldsinstructie komt een maximumstraf van drie jaar gevangenisstraf te staat, waar dat nu nog maximaal 15 jaar is voor doodslag.

Politieagenten komen al bijna nooit voor de rechter, en van de aangiften tegen de politie door burgers wordt 99 procent door het OM geseponeerd. Daar komt bij dat de geweldsinstructie, die onlangs vernieuwd is, geen onderdeel vormt van dit wetsvoorstel over hoe geweldsaanwending door de politie aangepakt zou moeten worden. Terecht merkt Controle Alt Delete op dat de rechtspositie van de burger niet verbeterd wordt. Lees hier in het kort de argumenten van Controle Alt Delete (en anderen) tegen de wet. Eerder schreef ik zelf ook over fundamentele vragen over deze wet en over de gebrekkige cijfers over politiegeweld.