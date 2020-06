Politiegeweld in Nederland (1): gebrekkige verantwoording

Nederland demonstreert tegen racistisch politiegeweld, terwijl het kabinet politiegeweld lichter wil bestraffen. Wat weten we eigenlijk over politiegeweld? De cijfers van politie en OM zijn zeer onvolledig en andere cijfers wijzen op een aanzienlijke discrepantie tussen praktijk en registratie. Morgen deel 2: wat er schort aan het wetsvoorstel.

Terwijl in de VS, in Nederland en elders wordt gedemonstreerd tegen racistisch politiegeweld, wil ons kabinet een lagere straf voor agenten die buitensporig politiegeweld toepassen. In plaats van vervolging voor algemeen geweld (doodslag of mishandeling) moeten agenten voortaan vervolgd worden – als ze al worden vervolgd – voor ‘schending van de geweldsinstructie, waarop een maximumstraf van drie jaar gevangenisstraf staat, aanzienlijk lager dan maximaal 15 jaar voor doodslag.

Wat opvalt in het wetsvoorstel is dat er geen cijfers worden opgevoerd over het gebruik van (buitensporig) geweld door de politie, alsof de feiten daarover volstrekt irrelevant zijn. Cijfers over politiegeweld zijn nodig om te controleren of de politie verantwoordelijk omgaat met het geweldsmonopolie. Bij het publiceren van het aantal interne meldingen van geweldstoepassingen in 2018 zei politiechef Frank Paauw daarover: “Het is absolute noodzaak om goed te kunnen duiden hoe vaak, waarom en op welke wijze de politie geweld toepast. Om verantwoording af te leggen aan de maatschappij, maar – minstens zo belangrijk – om van te leren.”

“Komt relatief weinig voor”?

Tot zover de theorie, in de praktijk lijkt de politie niet heel erg toegewijd aan het verzamelen van correcte cijfers over politiegeweld. Over de bijna 11.000 interne meldingen zei Paauw: “Als je bedenkt dat de politie vele tientallen duizenden “burgercontacten” per jaar heeft, dan blijft geweldgebruik incidenteel en komt het dus relatief weinig voor in het dagelijkse werk van een agent.”

Deze duiding van de cijfers getuigt van zeer gebrekkig inzicht in hoe deze cijfers tot stand komen. Van de politiechef mag je verwachten dat hij bekend is met het fenomeen ‘dark number’: een deel van incidenten blijft onbekend. Maar Paauw gaat er blijkbaar vanuit dat agenten geweldstoepassing altijd netjes melden en dat de meldingen dus een getrouwe weergave zijn van de realiteit.

In het maatschappelijk debat zien we ook die reflex om te zeggen dat het wel meevalt met politiegeweld, door bijvoorbeeld te wijzen op het relatief lage aantal doden door politiegeweld in vergelijking met de VS. Maar die aantallen zijn niet de enige reden waarom de cijfers over politiegeweld onder een vergrootglas moeten liggen. Het gaat er om dat we kunnen beoordelen hoe goed de politie erin slaagt cijfers hierover te verzamelen zodat we als samenleving een goed beeld krijgen van politiegeweld en de politie daarover ter verantwoording kunnen roepen.

En juist op dit punt kunnen we kritiek leveren: er schort nogal wat aan die cijfers.

Helft doden buiten beeld

Voor zover ik weet zijn er twee openbare bronnen van cijfers over politiegeweld. Het OM publiceert jaarlijks cijfers over dodelijke schietincidenten (zo’n 3-4 per jaar) en de politie publiceert elk jaar het aantal geweldstoepassingen dat intern is gemeld (in 2018 waren dat bijna 11.000 meldingen; cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar).

Maar deze cijfers zijn verre van volledig. Omdat het OM alleen schietincidenten telt blijft zeker de helft van het aantal doden dat jaarlijks onder verantwoordelijkheid van de politie valt buiten beeld, stelde Controle Alt Delete vast op basis van nieuwsberichten. Sinds begin 2016 zijn in Nederland in elk geval 41 mensen onder de verantwoordelijkheid van de politie overleden.

Zelden is er veel (media)aandacht voor. Zo overleed op 14 maart 2020 Tomy Holten, die – zo blijkt uit videobeelden – “langdurig met zijn gezicht op de grond werd gedrukt terwijl een agent geknield zat op z’n rug/nek en een andere agent een politieschoen op zijn gezicht had”. Hij had niets strafbaars gedaan en was ongewapend.

Het is mogelijk dat het OM alleen over schietincidenten rapporteert omdat het in die gevallen altijd duidelijk is dat de dood veroorzaakt is door een handeling van de agent, ook in die gevallen dat het rechtmatig was. Bij arrestanten die overlijden tijdens of na arrestatie waarbij ander geweld is gebruikt is dat minder duidelijk. Maar eigenlijk mag dit geen reden zijn om deze gevallen niet te melden, omdat de politie in beide gevallen een zorgplicht heeft voor de arrestant. We moeten als samenleving dus inzicht hebben in alle gevallen waarin iemand overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie.

Interne meldingen politiegeweld

Een mogelijk nog grotere discrepantie tussen registraties en werkelijkheid zit in de meldingen van geweldstoepassingen die agenten intern doen. Deze discrepantie komt naar voren als we de interne meldingen vergelijken met cijfers uit een enquête die de Inspectie Veiligheid & Justitie eind 2015 uitzette onder andere politieagenten, naar aanleiding van het overlijden van Mitch Henriquez door de nekklem (zie het rapport ‘De nekklem’).

In de enquête zijn bijna 1000 opsporingsambtenaren van de politie, KMar, DJI en nog twee organisaties gevraagd naar hun gebruik van fysiek geweld en specifiek de toepassing van ‘omvatting van de nek’ en ‘verwurging’. Op basis van de enquête komt de Inspectie tot een ‘indicatief’ aantal van bijna 110.000 toepassingen van fysiek geweld per jaar (de definitie van ‘fysiek geweld’ is in de enquête niet nader omschreven). Volgens het rapport kunnen we aannemen dat driekwart van de respondenten bij de politie werkt, dus komt driekwart van de 110.000 geweldstoepassingen voor rekening van de politie: ruim 75.000.

We kunnen ervan uitgaan dat de enquête een ondergrens aangeeft, omdat het aannemelijk is dat agenten die geweld toepassen minder geneigd zijn de enquête in te vullen, zeker in het jaar dat er zo’n ophef was over de dood van Mitch Henriquez. Deze kans van onderrapportage wordt ook gemeld in de bijlage van het rapport.

Fysiek geweld: factor zeven verschil

Er zitten wat haken en ogen aan de cijfers en de Inspectie waarschuwt dat de gevonden aantallen niet gezien moeten worden als exacte waarden maar als een “orde van grootte”. Dus laten we vooral kijken naar de discrepantie van de cijfers op basis van de verschillende bronnen.

De ruim 75.000 geweldstoepassingen die in de enquête worden genoemd kunnen we vergelijken met de ruim 13.000 interne meldingen die in 2015 door de politie zelf werden geregistreerd, oftewel: een factor vijf verschil. Deze cijfers zijn niet helemaal te vergelijken, omdat de politie alle geweldstoepassingen publiceert, inclusief wapenstok en vuurwapen, terwijl de enquête vraagt naar fysiek geweld. Uit het onderzoek van Jaap Timmer blijkt dat in 2010 81% van alle meldingen fysiek geweld betrof. Houden we hetzelfde percentage aan voor 2015 dan komen we op 10.700 meldingen van fysiek geweld. Het verschil is een factor zeven.

De nekklem: factor 2,7 verschil

Wat betreft de nekklem is de Inspectie zekerder dat de aantallen uit de enquête voor rekening komen van individuele opsporingsambtenaren. Uit de enquête komen ruim 20.000 nekomvattingen en 10.000 verwurgingen naar voren. Driekwart hiervan komt voor rekening van de politie: 15.000 nekomvattingen en 7.500 verwurgingen per jaar. Overigens zegt ruim 70% van de ondervraagde medewerkers dat ze in het voorafgaande jaar geen nekklem hebben toegepast, deze aantallen komen dus voor rekening van een kleine 30% van de agenten.

Het lijkt me dat de nekklem gezien het geweldsniveau intern gemeld moet worden. Hoeveel nekklemmen er in 2015 werden gemeld weten we niet, omdat de cijfers van de politie niet worden uitgesplitst naar type geweld. We weten wel, op basis van oudere cijfers in het onderzoek van politiesocioloog Jaap Timmer, dat in 2010 in een kwart (26%) van de fysieke geweldstoepassingen de nekklem/wurggreep werd toegepast (in 2005 was het percentage 43%). Van alle meldingen in 2010 betrof 81% fysiek geweld, dus van alle meldingen is 21% een nekklem/wurggreep.

Stel nu dat dit percentage in 2015 ongeveer is, dan komen we in 2015 (13.207) meldingen op 2.773 nekklemmen/wurggrepen. Dit kunnen we vergelijken met de 7.500 verwurgingen die uit de enquête komen. Het verschil is een factor 2,7.

Geen actuele cijfers

De cijfers over de nekklem zijn belangrijk, omdat over deze techniek continu discussie is. In reactie op het recente voorstel van D66 om de nekklem te verbieden zegt Hans Schoones, voorzitter van politiebond ANPV, deze week: “De nekklem is in Nederland geen algemeen geweldsmiddel. Het wordt vrij beperkt en marginaal ingezet, eigenlijk alleen het echt niet anders kan.” Maar inzet van de nekklem was vóór 2016 ook uiterst middel – zoals elke geweldstoepassing (“belangrijkste wapen is de mond”, aldus de politie).

Jaap Timmer zei in juli 2015, vlak na de dood van Mitch Henriquez, al dat de nekklem op de politieacademie wordt afgeraden maar dat de techniek door agenten toch wordt toegepast. Na het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de nekklem heeft de politie een landelijke instructie ingevoerd om verwurging te voorkomen, wat ertoe geleid zou kunnen hebben dat de nekklem inderdaad minder vaak werd toegepast. Het punt is: er zijn vanaf 2016 geen cijfers beschikbaar, dus we weten gewoon niet wat de huidige stand van zaken is (zegt ook de politie zelf, aldus de NOS).

Discriminatie

Tot slot is er het probleem dat we bijzonder weinig weten over politiegeweld in relatie tot discriminatie. De cijfers die het OM en de politie publiceren zeggen niets over de afkomst of huidskleur van burgers tegen wie het geweld gericht was.

De meest recente cijfers hierover vinden we bij Controle Alt Delete, die op basis van nieuwsberichten hebben gekeken naar de vermeende afkomst van de overledenen: van de 33 overledenen in de jaren 2016-2019 heeft 18% een ‘wit uiterlijk’, 43% een ‘niet-wit’ uiterlijk en van 39% is het niet bekend. Ook vermeldenswaardig is dat in meer dan de helft van de gevallen sprake was van ‘verward gedrag’.

Dit komt redelijk overeen met oudere cijfers uit het onderzoek van Jaap Timmer (bron, p.184), hoewel ook hij niet over volledige cijfers beschikt [noot]. In de periode 1998-2000 waren 5 van de 11 dodelijke slachtoffers ‘allochtoon’ en zes ‘oorspronkelijk Nederlands (autochtoon)’ – bijna de helft dus. Van alle 52 personen die in die jaren door politiekogels zijn geraakt, al dan niet dodelijk, is iets meer dan de helft allochtoon. Van 50 van de 67 dodelijke schietgevallen uit de periode 1978-2000 kon Timmer de afkomst achterhalen: 30 procent van de slachtoffers was van ‘allochtone’ herkomst.

Op grond van deze twee bronnen kunnen we in elk geval vaststellen dat er gegronde reden is tot zorgen over discriminatie bij de toepassing van geweld door de politie. Registratie zou zich ook hierop moeten richten.

Geen beeld van of visie op politiegeweld

In een beschouwing van de uitbreiding van geweldsbevoegdheden met less-than-lethal geweldsmiddelen betogen Otto Adang, Bas Mali en Jaap Timmer dat “een visie op de hantering van het geweldsmonopolie” niet gebaseerd moet zijn “op de waan van de dag, onderbuikgevoelens of beeldvorming maar op empirisch gefundeerde feiten en analyses.” De registratie van politiegeweld door de politie en het OM laat veel te wensen over.

Het gebrek aan een visie op politiegeweld karakteriseert ook het huidige wetsvoorstel om de straf voor buitensporig politiegeweld te verlagen. Daarover morgen meer.

—

[noot] Het is lastig deze cijfers te vergelijken omdat Timmer de CBS-definitie hanteert – afkomst op basis van het geboorteland van het slachtoffer of zijn/haar ouders – en Controle Alt Delete een indeling hanteert op basis van ‘niet-wit’ versus ‘wit’ uiterlijk. Timmers definitie neemt mensen met een niet-wit uiterlijk van latere generaties niet mee en mensen die voor ‘witte Nederlander’ kunnen doorgaan maar in het buitenland zijn geboren wel. Er is nog een onderzoek naar politiegeweld dat weer een andere indeling gebruikt. In dit onderzoek naar 38 overlijdensgevallen (periode 2005-2016) waarbij de politie fysiek geweld gebruikte (schietincidenten niet meegenomen) komt naar voren dat 84% een ‘Kaukasisch’ uiterlijk heeft en 68% de Nederlandse nationaliteit (inclusief dubbele nationaliteit). Van 148 incidenten in 2015-2016 waarin vergelijkbaar zwaar geweld door de politie werd gebruikt, maar de arrestant niet overleed, had 40% een ‘Kaukasisch’ uiterlijk en 85% de Nederlandse nationaliteit (inclusief dubbele nationaliteit). Het is niet precies duidelijk hoe ‘Kaukasisch’ hier is gedefinieerd.