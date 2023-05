COLUMN - Nee, er is geen graaiflatie. En nee, er is geen sprake van woekerwinsten. Er is gewoon een ‘gezond bedrijfsleven’ dat floreert ‘ondanks’ de ene crisis na de andere.

Oorlog? Energiecrisis? Naweeën corona? Het nieuws zit er bovenop….

12-mei-23 Follow the money Unilever verdubbelt winst in Rusland

14-apr-23 BNR Hoge rentes stuwen winst zakenbank JPMorgan

9-feb-23 Volkskrant Bijna 3 miljard winst in 2022 voor Rabobank, die fors investeert in witwasbestrijding

8-feb-23 AD Het rijtje wordt almaar langer ook kunstmestproducent yara noteert megawinst

2-feb-23 RTLNieuws Shell verdubbelt winst 2022

23-jan-23 De Morgen (be) Superbelegger Griffin boekt wereldrecord met 16 miljard dollar winst in een jaar

7-aug-22 NOS Bedrijfswinsten zijn hoog, de rekening is voor dec consument

28-jul-22 Joop.nl Terwijl burgers steeds moeilijker rondkomen boeken Shell en Unilever miljarden extra winst dankzij prijsverhogingen

21-jun-22 Bakkerswereld Verbetering winst Royal Smilde ondanks aanhoudende moeilijke marktomstandigheden

25-mei-22 De Groene Winst van bedrijven in Nederland steeg vorig jaar met maar liefst tien procent ten opzichte van 2019

16-feb-22 Volkskrant Ahold Delhaize worstelt ondanks winst van 2,2 miljard euro met gevolgen inflatie

En dat is niet van vandaag of gisteren…

9-jun-21 L1.be Banken maken in crisistijden winst op schulden van lage inkomenslanden

23-mrt-21 Erasmus Magazine Waarom het goed gaat op de aandelenbeurzen ondanks corona

23-mrt-21 businessinsider.nl Action winst ondanks coronacrisis dividend aandeelhouders

11-feb-21 NOS Rabobank schrapt 5000 banen ondanks ruim miljard euro winst in crisisjaar

4-sep-20 VDL Groep VDL blijft winstgevend ondanks impact coronacrisis

28-jul-20 Autoweek Winst voor PSA ondanks crisis

30-jan-13 Telegraaf E.On boekt winststijging ondanks crisis

9-feb-12 NOS ING maakt winst ondanks crisis

5-dec-11 De Morgen (be) Touroperator TUI boekt winst ondanks crisis en Arabische Lente

12-okt-09 Tweakers Philips ziet winst flink groeien ondanks dalende omzet

28-apr-09 L1.nl DSM winst-in-eerste-kwartaal-ondanks-crisis

24-mrt-09 ttm.nl DAF ondanks crisis wel forse winst

5-mrt-09 businessinsider.nl Winststijging Rabobank ondanks crisis

7-nov-98 Trouw Slecht ijsjesweer en crisis winst van Unilever stijgt toch

Ondanks de herhaalde ‘crisiscriminaliteit’ ziet het kabinet niets in structurele, extra belasting voor bedrijven die profiteren van crisissituaties (22 april 2023, businessinsider). Al was het naar omdat bijvoorbeeld Shell en Unilever niet in Nederland zitten, maar in Engeland.

Maar de Britten laten de olie- en gasproducenten juist wel meebetalen aan de steunpakketten voor de burgers om de energiecrisis te doorstaan. En loopt Shell nu weg uit Engeland? Tja, er zal wel geen uitleveringsverdrag bestaan om wat woekerwinst naar Nederland te krijgen. Misschien bedoelt het kabinet dat met ‘juridisch niet haalbaar’.

Dat we in tijden van crisis ‘er allemaal wat van zullen voelen’, blijkt getuige deze winsten dankzij de crisis, een praatje voor de vaak. In geval van nood zou het geld gehaald kunnen worden waar het echt zit. Maar, volgens vigerende natuurwetten, kan dat niet. Echt niet. Nooit niet.