Wie van de acht: de verliezers

Nieuwe politieke partijen begonnen bij voorbaat op achterstand in de ‘ratrace naar het pluche’. Landelijke media besteden amper tot geen aandacht aan ze. In de korte serie ‘Wie van de acht?’ zochten we uit of er kanshebbers bij waren. De (nog onofficiële) uitslag wijst uit: ze stonden op achterstand, ze bleven op achterstand.

De Piratenpartij-De Groenen (gezamenlijke lijst, jongerenpartij LEF, de sociaaldemocratische Splinter, de libertaire LP, de Politieke Partij voor Basisinkomen, PartijvdSport, Nederland met een PLAN en Samen voor Nederland (allen in dit artikel beschreven) zijn nog niet eens in de buurt van één zetel gekomen.

Hier het aantal stemmen dat ze hebben gehaald (bron: NOS), vergeleken met hun resultaten bij de vorige verkiezingen.



De vier partijen die ook in 2021 meededen hebben verlies geleden. Waarbij opgemerkt moet worden dat de stemmen ‘Samen voor Nederland’ niet helemaal zuiver vergeleken kunnen worden. De partij komt voor uit de beweging die tegen de Covid-maatregelen waren. In 2011 deed de partij niet mee, maar wel waren twee andere partijen uit dezelfde hoek present.

Blanco lijst 30 (partij van Anna Zeven en Willem Engel, later Hart voor Vrijheid geheten) en Vrij en Sociaal Nederland haalden in 2021 respectievelijk 8.277 en 942 stemmen.

‘Nederland met een PLAN’ had aardig wat kandidaten uit de hoek van ‘Hart voor Vrijheid’ op de lijst staan. Als we de stemmen voor deze partij optellen bij die van ‘Samen voor Nederland’, dan zouden we kunnen stellen dat de anti-coronabeweging nu zo’n 1.593 stemmen meer wist te trekken dan in 2021.

De Piratenpartij en ‘De Groenen’ hadden in 2021 geen gezamenlijke lijst en haalden toen respectievelijk 22.816 en 119 stemmen.

Het spektakel van lijsttrekker Daniël van Duyn, als behanger en als deelnemer aan het slotdebat, heeft de partij LEF geen spectaculair aantal stemmen opgeleverd. Misschien hebben veel jongeren toch ook strategisch gestemd en hebben voor oudjes als Wilders, Timmermans of Omtzigt gekozen?

De LP (libertaire partij) heeft het met 4.192 stemmen moeten afleggen tegen Belang voor Nederland (53.224 stremmen). In OP1 (21 november) zat BVNL-lijsttrekker Wybren van Haga klinkklare libertaire taal uit te slaan. Soevereiniteit is belangrijk, soevereiniteit van Nederland, van individuen, van families, van bedrijven. Misschien ingefluisterd door Toine Manders (nr. 44 op de lijst van BVNL), die ooit lijsttrekker en lijstduwer voor de LP was.

Hekkensluiters ‘PartijvdSport’ en ‘Politieke Partij voor Basisinkomen’ kunnen zich met elk 0,04% van de stemmen af gaan vragen of een ‘politieke bestaanszekerheid’ wel hun toekomst moet zijn.

Eén ding is zeker: dit waren niet de verkiezingen voor nieuwe partijen.