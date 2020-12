Wereldtemperatuur | Update november 2020

DATA - Vliegverkeer in Europa zit op de helft van vorig jaar en veel Nederlanders werken thuis en weten niet eens meer hoe een auto of trein werkt, maar geen van deze dingen heeft ook maar enige (korte termijn) effect op de opwarming van onze aarde. Behalve dan dat de aanleiding voor die verschuiving ieders aandacht vast houdt. Maar ook als je niet kijkt, gaat het gewoon nog steeds omhoog.

In sommige klimaatreeksen was november de warmste november sinds start metingen. En in de meeste reeksen is 2020 nog steeds op weg het een na warmste jaar sinds start metingen te worden.





Weinig nieuws door mij gelezen de afgelopen maand. In lockdown zitten en doorwerken vraagt wat meer energie dan normaal.

Wel een opnieuw teleurstellend overzicht van de mate van gebruik van duurzame energie in de EU. Nederland bungelt nog steeds onderaan het rijtje. Praten over het beste jongetje in de klas zit er de komende 10 jaar niet meer in.

Hopelijk brengt 2021 eens goed nieuws voor het klimaat.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).