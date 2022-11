COLUMN - We gaan naar Qatar. Nou ja, “we”? U misschien niet, maar de regering wel.

Dinsdag werd in de Tweede Kamer gestemd over de motie van D66 en ChristenUnie waarin het kabinet nog een keer werd opgeroepen geen delegatie naar het WK in Qatar te sturen.

‘Nog een keer’ want in 2021 werd een motie SP, D66, PvdA en ChristenUnie met eenzelfde boodschap al door de Tweede Kamer aangenomen. Omdat op 19 oktober jl. bleek dat het kabinet die motie niet gaat uitvoeren. Er gaat wél een delegatie naar het WK. Welke bewindslieden afreizen zal later bekend worden gemaakt.

D66 en CU kwamen daarom nogmaals met een motie. Met een tweetal toevoegingen:

verzoekt de regering, indien de keuze wordt gemaakt toch te gaan, de delegatie zakelijk en sober vorm te geven door deze te beperken tot de minister van Buitenlandse Zaken en de mensenrechtenambassadeur

en

verzoekt de regering deze delegatie in te zetten om Qatar aan te spreken op de mensenrechten en te bewegen tot een royaal compensatiefonds voor de slachtoffers en nabestaanden van omgekomen arbeidsmigranten

De eerste motie (25 februari 2021) werd aangenomen met 96 stemmen voor en 53 tegen. Dit was de uitslag:

Voor: PVV (20), D66 (19), SP (14), GroenLinks (14), PvdA (9), ChristenUnie (5), PvdD (4), 50PLUS (3), SGP (3), DENK (3), Krol (1), Van Kooten-Arissen (1)

Tegen: VVD (32), CDA (19), FVD (2)

De tweede motie (stemming 1 november) werd afgewezen met 32 stemmen voor en 117 stemmen tegen. Aldus:

Voor: D66 (24), ChristenUnie (5) en JA21 (3).

Tegen: VVD (34), PVV (17), CDA (14), PvdA (9), SP (9), GroenLinks (8), PvdD (6), FVD (5), Groep Van Haga (3), SGP (3), DENK (3), Volt (2), BBB (1), Omtzigt (1), Fractie Den Haan (1) en BIJ1 (1)

Alleen de SP liet voorafgaand aan de stemming weten waarom de fractie deze keer tegen de motie ging stemmen. Uit het verslag van de plenaire vergadering van 1 november:

De heer Jasper van Dijk (SP): Voorzitter. Vorig jaar is een glasheldere SP-motie aangenomen om geen officiële afvaardiging naar het WK in Qatar af te vaardigen. Die motie was duidelijk en die moet gewoon uitgevoerd worden. Nu ligt voor ons de motie op stuk nr. 345 om een beperkte delegatie naar het WK te sturen. Dat is natuurlijk een afzwakking van de eerdere SP-motie. Die zet de deur open naar alsnog een minister sturen, terwijl de regering en de koning daar niets te zoeken hebben. Vandaar dat wij tegen die motie stemmen.

Het is natuurlijk heel principieel als de tegenstemmen ingegeven zijn door het idee dat er helemaal niet gegaan moet worden, dus ook niet met een ‘sobere’ delegatie. Maar hebben de tegenstemmers niet een kans laten liggen? Nu staat de regering niets meer in de weg om zowel Rutte als Willem-Alexander naar het WK in Qatar af te laten reizen.

Beide heren houden tot nu toe een slag om de arm (= synoniem voor laten achterste van hun tong niet zien). Dat is een veeg teken, want met nog 18 dagen te gaan liggen de reistickets vast al klaar en is het geboekt. Hulde voor de journalist die dat boven water krijgt.

Ik stel nog een laatste motie voor: