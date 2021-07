COLUMN - Hè, hè, dat lucht op. Het land gaat niet op slot, ook al is de besmettingsgraad hoog. Ook al is de situatie “ernstig en zorgelijk”.

Het maatregelenpakket van zaterdag 10 juli blijft gelden, maar heel resoluut en doortastend, voegt het kabinet er nog twee maatregelen aan toe.

We gaan weer thuiswerken, “tenzij het niet anders kan”. Dat is een advies, dus dat hoeft niet verder gecontroleerd te worden. In mei en juni merkten we al dat steeds meer mensen het advies “vergeten” waren. Een slecht geheugen is besmettelijk, de besmettingsbron wordt echter niet aangepakt.

Maar er is licht in deze duisternis. Herinnert u zich Balkenende nog, die maar zelden excuses maakte, daarentegen na bijna elke fout beterschap beloofde met “lessons learned”, a.k.a. “met de kennis van nu”? Welnu, Rutte, die destijds zijn eerste leermomenten kreeg als staatsman, sprak op het ‘persmoment’ van gisteren: “We hebben ventileren niet altijd goed gecommuniceerd”.

Complimenten! Gewoon lessen blijven leren. Nog een kabinetje Rutte IV, V en VI en we gaan een bijna vlekkeloos landsbestuur tegemoet.

We gaan dus ventileren. Want dat deed u natuurlijk niet of nauwelijks. Nu wel, omdat Rutte voortaan bij elk persmoment u er aan zal blijven herinneren (naast de 1,5 meter afstand, handen stuk wassen).

Maar meneer Rutte (en ook De Jonge), wat denkt u wel? Denkt u nou echt dat ons recht op buitenhuis werken afgeschaft kan worden? En als wij onze privacy willen beschermen door de ramen en deuren potdicht te houden, moeten wij dat toch zeker zelf weten? Wij laten ons niet opsluiten. Het is de tweede wereldoorlog niet!

Oh wacht , toch wel meenden een aantal demonstranten afgelopen week. Gelukkig was er ook nog iemand die daar met echt gezond verstand op reageerde:

Wat een dwazen. Deze vergelijking met Anne Frank? Een kind wat werd afgevoerd naar een concentratiekamp, de meest vreselijke dingen gezien heeft om vervolgens te sterven vergelijken met Joke die zonder testbewijs niet meer zes keer mag opscheppen in ‘n all inclusieve hotel ? Joe.

Dank je wel, Britt. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wat denken ze wel!

En Rutte en De Jonge, weer een lesje in duidelijk communiceren. Neemt u dat even mee a.u.b.?

Wat denkt ú wel? Denkt u aan ‘zij die stierven aan corona’?