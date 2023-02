Wanneer leert GroenLinks eens van zich afbijten?

OPINIE - Er komen verkiezingen aan, dus het wordt weer tijd om links te framen, moeten ze bij de Telegraaf gedacht hebben. Deze week was GroenLinks aan de beurt. Wat wil het geval? Tweede Kamerlid Suzanne Kröger was gevraagd voor een discussiebijeenkomst dat zou plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger over klimaatactivisme, de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid, en hoe ver men daarbij bereid zou moeten zijn te gaan.

Commotie om de geweldsvraag

Eén van de vragen daarbij was kennelijk of geweld, zoals sabotage-acties, gerechtvaardigd zijn. Een vraag die uiteraard de nodige spanning oproept, zeker bij een democratisch gekozen parlementariër. Maar hé, kennelijk leven dit soort vragen bij een deel van de klimaatbeweging, en een Tweede Kamerlid zou dan haar licht kunnen laten schijnen over alle mogelijkheden die politiek activisme heeft; en dat je dus beter actief kan worden voor GroenLinks dan dat je transformatorhuisjes bij Tata Steel opblaast of zoiets.

Helaas voor Kröger vond de organisatie Progressief Café het raadzaam om in haar wervingsaankondiging de geweldsvraag tot hoofdthema te bombarderen, met een hoop commotie op social media tot gevolg. Rechtse politici gingen vol op het orgel. Burgemeester Halsema wilde een stevig gesprek met het debatcentrum. Er werden zelfs Kamervragen over gesteld. Pakhuis de Zwijger annuleerde de bijeenkomst, diverse sprekers en panelleden trokken zich terug, waaronder Kröger.

“Ik heb de organisatie laten weten dat nu dit de insteek is, ik niet aanwezig ben”, liet ze via Twitter weten. Daarmee was de kous echter niet af, want de Telegraaf wist van Progressief Café te vernemen dat Kröger op de hoogte was dat de vraag over geweld aan de orde zou komen. De krant voor wakker Nederland maakte daar vervolgens van dat de politica wel degelijk op de hoogte was dat dit ‘de insteek’ zou zijn. Prompt had jan-en-alleman op Twitter daar uiteraard weer meteen een oordeel over: dat liegbeest van GroenLinks zat natuurlijk gewoon haar straatje schoon te vegen!

‘Dwepen met klimaatgeweld’

De onthulling was voer voor allerlei rechtse lampies om GroenLinks te framen als een club die rechtvaardigingen voor terroristisch geweld niet schuwt. Op social media werden alle oude koeien weer uit de sloot gehaald. Was Wijnand Duyvendak in de jaren tachtig niet betrokken geweest bij inbraken op het ministerie van Economische Zaken? Had senator Sam Pormes als Molukse activist niet nog getraind met Palestijnse terreurbrigades in Zuid-Jemen? Een aanslag beraamd op twee politie-agenten? En Paul Rosenmöller was ooit fan van Pol Pot!

Deze woensdag ging de Telegraaf er nog eens dunnetjes overheen. ‘Inbraak, diefstal en terreur: rel rond klimaatgeweld past in radicale traditie GL’, zo kopte de krant. In de lead gaan parlementair redacteur Mike Muller en Marcel Vink er met gestrekt been in:

Al jaren wordt bij GL alles in het werk gesteld om zich te presenteren als een fatsoenlijke, democratische partij die eraan toe is om Nederland te besturen. Maar na het schandaal rond Tweede Kamerlid Suzanne Kröger die een klimaatbijeenkomst waar over geweld zou worden gesproken ‘spannend’ vond, valt dat masker af en komt het radicale element in de partij weer naar voren.

Merk op hoe ‘spannend’ in de zin van heikel hier de tegenovergestelde betekenis krijgt, met de suggestie dat Kröger zo’n discussie over de mogelijkheid van geweld nogal opwindend vond. Een fraai staaltje negatieve framing in de praktijk.

Van jezelf afbijten

Wat echter verbaasd is niet dat de Telegraaf te kwader trouw journalistiek bedrijft, maar dat GroenLinks zich daar niet wat adequater tegen verweert. Je zou denken dat de partij na jaren wegduiken voor relletjes inmiddels wel geleerd zou hebben dat die struisvogelstrategie niet werkt. De negatieve beeldvorming blijft namelijk gewoon hangen, en kan op een later moment desgewenst weer worden opgewarmd.

In plaats van weg te duiken en zich als konijntjes te verstoppen alsof men anders levend wordt opgevreten, of te doen alsof er niks aan de hand is en het over van alles en nog wat te hebben behalve over het hete hangijzer, zou men er beter aan doen social media te gebruiken om de confrontatie op te zoeken.

Niemand houdt van een lafbekje. Als je respect wilt, zul je van jezelf moeten leren afbijten. Wat GroenLinks dringend nodig heeft, is een cursus communicatieve Krav Maga.