Waarom Labour verloor en links op z’n retour is

Matthew Goodwin roeit graag tegen de stroom in. Als hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Kent en gezel van Chatham House heeft hij zich gespecialiseerd in kiezersonderzoek.

Daarbij debiteert hij nogal eens ongewenste waarheden, zoals dat nationaal-populisme geen verschijnsel in de marge is, maar een bredere trend weergeeft, en dat middenpartijen zich zouden moeten verstaan met de ideeën en kiezers van het nationaal-populisme. Vooral de linkse middenpartijen hebben daar volgens hem geen oren naar, terwijl ze wel baat zouden hebben om de inzichten van Goodwin op zich in te laten werken.

Contact arbeidersklasse kwijt

Naar aanleiding van het dramatische verlies van Labour spreekt Goodwin met de heren van ‘Triggernometry’. Waarom heeft Labour verloren? Kort en goed, omdat de partijleiding de oren laat hangen naar activistische studenten en kosmopolitische professionals, en al decennia lang het contact met een belangrijk deel van haar basis – de gewone, veelal laagopgeleide arbeider – is kwijt geraakt, aldus Goodwin.

Logisch ook, stelt hij, want de partij wordt hoofdzakelijk geleid door hoog opgeleiden uit de middenklasse, waar activisten omheen cirkelen. Die verkeren met elkaar in een onderling bevestigende zeepbel. Als iemand eens oppert dat er ook geluisterd moet worden naar de noden en zorgen van de gewone man, wordt ‘ie al snel de mond gesnoerd en onwelkom verklaard als xenofoob of apologeet voor racisme.

It’s cultural identity, stupid

Die noden en zorgen draaien volgens Goodwin niet in de eerste plaats om sociaal-economische kwesties, maar om kwesties van culturele identiteit. Burgers ervaren dat hun manier van leven onder druk staat door immigratie en emancipatie van etnische & seksuele minderheden. Dat maakt hen onzeker, vandaar dat men zekerheid zoekt in nationale symbolen en patriottische reflexen.

Rechts voelt dat sentiment beter aan en speelt er ook handiger op in. Brexit is er het symbool van: een flink deel van het electoraat geeft daarmee te kennen de indruk te hebben dat hun ‘Britse’ manier van leven bedreigd wordt: door uit de EU te treden neemt men de controle terug over hoe men de maatschappij cultureel en economisch gestalte geeft, zo denkt men.

Dit was de eerste culture war na de financiële crisis en progressief links heeft die verloren. En in het verlengde daarvan heeft het de centrale these vermorzeld die velen op links koesterden: dat dit fundamenteel gaat over kiezers die gedreven worden door een berekening van economische kosten en baten.

Flexibiliteit

Voor zover die kiezer sociaal-economische zorgen heeft, is rechts volgens Goodwin best bereid om – in ieder geval qua verkiezingsbeloften – wat op te schuiven. Zo beloofde Johnson voorafgaand aan de verkiezingen meer geld voor de NHS, scholen en sociale woningbouw.

Het is makkelijker voor rechts om wat meer naar links te bewegen op economisch gebied dan het is voor links om naar rechts te bewegen op het gebied van cultuur en identiteit.

Labour kan echter moeilijk naar rechts schuiven op het gebied van immigratie en culturele identiteit, aangezien ze dan meteen van binnenuit het verwijt krijgt racisme te faciliteren.

De Labour-partij heeft eenvoudig het vocabulaire niet meer in huis welke nodig is om de verbinding te vinden met deze groep kiezers, die niet allen maar willen praten over economische onzekerheid, maar net zozeer over culturele onzekerheid.

Tegenstrijdige waarden en belangen

Goodwin merkt op dat linkse partijen het overal in Europa moeilijk hebben en op hun retour zijn. Ze zitten volgens hem met het volgende probleem in de maag: de achterban waar ze op mikken is dermate divers dat die er tegenstrijdige waarden op nahoudt waar het gaat om nationale en etnische identiteit, immigratie en LGBTQ-vraagstukken.

Linkse partijen hebben een structureel probleem in hun electoraat. Je kunt niet zowel liberale professionals uit de middenklasse, als traditionele, sociaal conservatieve arbeiders én generatie-Z millenial studenten in één grote tent bijeen houden. Ze houden er namelijk onverenigbare attituden en waarden op na over deze nieuwe identiteitskwesties. Dat gaat gewoon niet.

In Nederland speelt dat probleem iets minder omdat het stelsel pluriformer is, al hinkt de PvdA bijvoorbeeld ook op twee benen inzake integratievraagstukken: vertegenwoordig je de allochtone arbeiders- en middenklasse, of juist de witte? GroenLinks staat voor een vergelijkbaar dilemma: ga je full ‘woke’ voor social justice of juist voor de seculier-liberale richting Vrij Links? In landen met een districtenstelsel, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doet zich dit probleem nog sterker voor.

Vocabulaire ontwikkelen

Vraag is natuurlijk wel: hoe adresseer je de nativistische en sociaal-conservatieve attituden van ‘de gewone man’ zonder dat je een slechte kopie wordt van nationaal-populistisch rechts? Die benadering werkt wellicht in Denemarken, maar in Nederland kiest de doelgroep gewoon voor het origineel, de PVV. Bovendien is de vraag: moet je op die manier willen winnen?

Linkse volkspartijen zouden zich dus moeten bezinnen op de waarden die steken onder die nativistische en sociaal-conservatieve attituden, en daar vanuit de eigen traditie een vocabulaire bij moeten ontwikkelen. Maar eer dat dit zover is, zijn we zó tien jaar verder.