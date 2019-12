Waarom een verbod op onverdoofde slacht geen symboolpolitiek is

OPINIE - Godsdienstvrijheid zwaarder wegen dan dierenwelzijn duidt op een gebrek aan inlevingsvermogen, meent filosoof Floris Schleicher.

Een verbod op onverdoofde slacht is symboolpolitiek. Dit betoogt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) in een opiniestuk in Trouw, naar aanleiding van een nieuw voorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofde slacht geheel te verbieden. Momenteel is de onverdoofde slacht al verboden tenzij er religieuze gronden voor zijn. In de praktijk betekent dit dat de onverdoofde slacht is toegestaan voor joden en moslims.

Het mag geen wonder heten dat Dik-Faber voor deze religieuze groepen opkomt. Als christendemocraat heeft ze godsdienstvrijheid hoog in het vaandel staan. Het dierenleed zou echter zwaarder moeten wegen dan haar appèl op godsdienstvrijheid. Wanneer we deze argumenten in overweging nemen, wordt duidelijk dat het bij het algehele verbod op onverdoofde slacht niet gaat om symboolpolitiek.

Drie miljoen

Dik-Faber stelt dat het voorgestelde verbod niet direct zal bijdragen aan dierenwelzijn. Ze wijst hierbij op het kleine percentage dat de onverdoofde slacht uitmaakt van de gehele vleesindustrie. Er worden jaarlijks zo’n 600 miljoen dieren geslacht in Nederland en de onverdoofde slacht is verantwoordelijk voor minder dan een half procent daarvan. Hoewel dat klopt, vergeet Dik-Faber dat het bij de onverdoofde slacht dus om miljoenen dieren gaat die extra leed wordt aangedaan. De cijfers over de gehele vleesindustrie leiden vooral af van waar het bij dit wetsvoorstel echt om gaat: bijna drie miljoenen dieren die te maken hebben met de onverdoofde slacht.

Laten we dus vooral kijken wat de experts daarover zeggen, als we een afweging maken tussen godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. Aan de ene kant staat de door Dik-Faber aangehaalde Raad van State die afwijzend heeft gereageerd op de het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Dit valt te verklaren als we ons bedenken dat ze vooral kijken naar de letter van de wet en godsdienstvrijheid vormt daar een onderdeel van. Aan de andere kant staan experts van onder andere de Voedsel en Warenautoriteit die constateren dat de onverdoofde slacht een ernstige inbreuk vormt op het dierenwelzijn. Vorig jaar riepen 130 dierenartsen in Trouw op om de verschrikkingen van die onverdoofde slacht te erkennen. Ze beschreven onder andere hoe runderen tot wel 15 minuten lang bij volle bewustzijn een uiterst pijnlijke doodsstrijd voeren als ze onverdoofd geslacht worden. Dat er sprake is van dierenleed is door experts dus allang vastgesteld.

Mensenoffers?

Ik ben het eens met Dik-Faber dat niet alleen het belang van de dieren, maar ook de overtuiging van de gelovigen mee moet tellen in de afweging. Hoe zit het daarmee? Volgens Dik-Faber is onverdoofde slacht verbonden aan de religieuze identiteit en godsdienstbeleving van joden en moslims. Hier zet ik serieuze vraagtekens bij. Volgens mij kan je prima moslim of jood zijn zonder dierenleed aan te richten . Het gaat bij religies immers om het leven volgens een bepaalde levensovertuiging en het eten van vlees hoort daar niet noodzakelijk bij. Als moslims en joden hun religie zo interpreteren dat er dierenleed voor nodig is om vlees te kunnen eten, dan vormt dat geen vrijbrief om dat ook maar te doen. Sterker nog, het is helemaal niet gek om schadelijke regels van religies te verbieden. Stelt u zich eens voor dat een groep Maya’s uit de grotten in Limburg te voorschijn zou komen en mensenoffers zou willen brengen. Dan zouden we die religieuze regel ook niet toestaan, waarom doen we dat dan wel doen bij zoiets schadelijks als de onverdoofde slacht?

Inlevingsvermogen

Wanneer we een afweging maken tussen vrijheid van godsdienst en dierenwelzijn dan kom ik tot de conclusie dat een algeheel verbod op onverdoofde slacht juist een goed idee is. Miljoenen dieren zal zo lijden bespaard blijven. Dik-Faber doet dat af als symboolpolitiek. Als die miljoenen lijdende dieren al ergens symbool voor staan, dan is het volgens mij vooral van het gebrek aan inlevingsvermogen van Dik-Faber en haar medestanders in Gods schepselen.