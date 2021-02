Voorstellen controversieel verklaringen

De vaste Kamercommissies hebben in extra procedurevergaderingen voorstellen gedaan welke zaken zij nog wel en niet willen behandelen nu het kabinet demissionair is. De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden in een plenaire zitting van de Tweede Kamer.

Hier een overzicht (met links naar de besluitenlijsten waarin de voorstellen staan).

Over controversieel verklaringen in het nieuws:

18 januari: Bouwend Nederland wil niet dat stikstofwet controversieel wordt verklaard.

“Nu is de stikstofwet na anderhalf jaar eindelijk aanvaard door de Tweede Kamer en het zou doodzonde zijn als we weer een half jaar vertraging oplopen bij de besluitvorming in de Eerste Kamer”

21 januari: De SGP in de Eerste Kamer wil de nieuwe stikstofwetgeving controversieel verklaren.

“De SGP heeft in de Tweede Kamer de stikstofwetgeving samen met de coalitie, SP en 50Plus juist aan een meerderheid geholpen”

25 januari: opening van Lelystad Airport

“Ook de huidige regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen nu dus niet meer over Lelystad oordelen. VVD en PVV zijn wel voor opening van het vliegveld voor vakantievluchten op 21 november, de officiële openingsdatum die de luchthaven hanteert.”

29 januari: Verbreding van de A27 (Amelisweerd) en de Luchtvaartnota tot 2050 voorgedragen om controversieel te zijn. Bij Economische Zaken en Klimaat. Hier werden kernenergie en de uitvoering van het Urgenda-vonnis controversieel verklaard.

“Defensie zal tijd willen winnen voor een list, en zonder antwoorden van de staatssecretaris kan de radar van Wier niet op die laatste overlegagenda van de huidige Tweede Kamer worden gezet. Laat staan dat er iets controversieel kan worden verklaard.”

2 februari Sargasso: Vluchtelingen controversieel verklaard.