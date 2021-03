Volt grote winnaar verkiezingen!

Met 18 zetels is Volt de grote winnaar geworden van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Of nou ja, het zou het zijn als Google Trends bepalend zou zijn en *checks notes* we het gemiddelde van de afgelopen 31 dagen nemen.

En laat dat nou exact zijn wat we gedaan hebben. Alle partijen door die site halen en de resultaten daarvan omrekenen naar Kamerzetels, en tadaa:

Is het zinvol? Mwah. Is het wetenschappelijk? Nah. Maar toch: ook bij eerdere verkiezingsuitslagen bleken ‘verrassingen’ achteraf al zichtbaar in zoekverkeer, dus wie weet. Want bovenstaand steephdiagram laat wel wat opvallende dingen zien. De grootste verrassing is natuurlijk Volt, er even van uitgaande dat er normaal gesproken ampere watt op die term wordt gezocht. Alhoewel, verrassend? De partij heeft de afgelopen maand een enorme bak aandacht gekregen, en je kon dan ook niet om deze pan-europese D66-kloon heen (*duikt*).

Dat vertaalt zich volgens de officiële peilingen mogelijk al in een verrassende 3 zetels, maar op basis van deze trends zou de partij kunnen hopen op nog meer, zeker gezien het aantal mensen dat nog twijfelt over de stem. Opvallend is ook dat de in de ‘echte’ peilingen aanzienlijke voorsprong van de VVD hier totaal wegvalt. Is dat omdat de VVD inmiddels synoniem van Mark Rutte is en mensen daar op zoeken, of wordt de VVD toch kleiner dan gedacht? De PVV doet het als partijnaam traditioneel slecht in trends, omdat het vooral over Geert Wilders gaat en niet over de partij. En daarom natuurlijk ook weer wel, het aantal partijleden is – tegen de landelijke trend in – al jaren vrij constant.

De verhoudingen tussen de overige partijen komen aardig overeen met de peilingen, hoewel FvD en Denk populairder zijn dan je zou verwachten, en 50PLUS gaat het waarschijnlijk lastig krijgen om een zetel te behouden. En als we naar de overige nieuwkomers kijken lijkt NIDA het te kunnen vergeten, maar het zal gek zijn als J21 niet in de kamer komt – A21 gaf vooraf al aan dat ze de kamer links laat liggen, en wordt daarmee misschien de eerste lijstduwer die zónder voorkeursstemmen de kamer in zou kunnen. BIJ1 zou wel eens een verrassing kunnen worden, met vier zetels volgens de trends.

Splinter doet het ook goed, en zou op basis van de trends met 7 zetels in de kamer terechtkomen. Wel een beetje flauw, want niet iedere partij heeft een eigen TV-programma. Misschien kan hij zijn vader ook vragen, plek zat. Wat? De lijsttrekker is een vrouw zeg je? Same difference, die kan er ook nog bij.

En ja, er zijn 152 zetels. Afronden is een vak, maar niet dat van mij.