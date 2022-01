Vier uur bij het Capitool

DOCUMENTAIRE - Vandaag is het een jaar geleden: de bestorming van het Capitool, het gebouw waar de Amerikaanse volksvertegenwoordigers hun werk doen. Op 6 januari zou daar de verkiezingsuitslag bevestigd worden. Dat er jarenlang ophitsende speeches, verdachtmakingen van pers, wetenschap en de verkiezingen aan vooraf gingen, is ons wel bekend. Hoe het zover heeft kunnen komen is wat dat betreft wel duidelijk. Op die 6e ging Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen, nog eens flink te keer en riep zijn volgelingen op om te vechten voor de democratie.

Vanavond zendt NPO2 de documentaire “Four hours at the Capitol” uit, met nog niet eerder vertoonde beelden van demonstranten, agenten en Senaatsleden. Je kunt het al bekijken op internet, het is een indrukwekkend relaas. Behalve beelden, is er ruimte voor de verhalen van Senaatsleden en ordetroepen, maar ook voor die van demonstranten. Eén ding is duidelijk, met zoveel geweld had het makkelijk allemaal heel anders kunnen aflopen.

Complotdenkers

Er zijn nog steeds heel veel Amerikanen die geloven dat de verkiezingen zijn “gestolen”. De jarenlange verdachtmakingen hebben effect gehad. In Nederland zie je hetzelfde gebeuren. Bij verkiezingen in 2018 en 2020 riep Forum voor Democratie op om stembureaus te “controleren” en een “civiel leger” te vormen om “het land terug te pakken”.

Regelmatig wordt door hen gesproken over een “tirannieke overheid” die “ten val gebracht moet worden” door “elkaar op te zoeken en in verzet te blijven”. Na een klacht van Volt politicus Nilüfer Gündoğan over intimiderend gedrag door FvD aanhangers richting haar en zelfs haar moeder, reageerde FvD’er Van Meijeren: “Ik ben trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gündoğan ervan te overtuigen dat ze met haar absurde beleid moet stoppen”. Het dreigen met een tribunaal ligt iedereen nog vers in het achterhoofd.

Afgelopen nacht stond een “coronademonstrant” met een brandende knots aan de deur bij Sigrid Kaag. Samen met enkele anderen schreeuwde hij leuzen die naadloos aansluiten bij wat er vanuit FvD in de Kamer en op internet wordt gezegd. Alles op alles zetten dus.

Terwijl protesten uit de hand lopen, lijkt er voor sommigen nog steeds geen rem. Ze blijven dag in, dag uit, olie op het vuur gooien. De mogelijke gevolgen daarvan kunnen we vanavond zien in deze documentaire. Eén ding is zeker: met democratie heeft dit nog maar bitter weinig te maken.