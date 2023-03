Video | Thomas Piketty – Kapitaal en ideologie

In een interview met de New York Times lijkt Thomas Piketty wel een Hans Rosling-adept:

Het is ook belangrijk om de algemene evolutie niet te vergeten. We zijn veel meer gelijkwaardige samenlevingen geworden in termen van politieke gelijkheid, economische gelijkheid, sociale gelijkheid, in vergelijking met 100 jaar geleden, 200 jaar geleden.

En daarom verklaart Piketty zich “relatief optimistisch over het feit dat er een langetermijnbeweging is naar meer gelijkheid, die verder gaat dan de kleine details van wat er binnen een bepaald decennium gebeurt”.

Maar die vooruitgang gaat niet vanzelf, zegt Piketty. Zonder massabewegingen zou het zo ver niet zijn gekomen. Het begon met de Franse en Amerikaanse revoluties tegen de aristocratische en koloniale machten. In een interview met het Financieele Dagblad (betaalmuur) legt hij uit dat de beweging richting meer gelijkheid sindsdien gaande is en nog lang niet afgelopen:

Dit proces begon ten tijde van de Franse revolutie, en dan gaat het door in de 19de en 20ste eeuw, met het einde van de slavernij, de opkomst van de welvaartsstaat, progressieve belastingen, de burgerrechtenbeweging, de afschaffing van apartheid. En het gaat vandaag door, met de Black Lives Matter-beweging en de roep om meer gendergelijkheid. De beweging richting meer gelijkheid is nog niet afgelopen, al zijn de edelen waar de Franse Revolutie zich op richtte er niet meer.

Thomas Piketty is beroemd en populair geworden om spraakmakende ideeën als meer belasting op de allergrootste vermogens. En voor de rijken die hun kapitaal naar het buitenland willen wegsluizen heeft hij ook een leuk middeltje: belast kapitaal dat geëxporteerd wordt met 40%.

Denk niet dat Piketty een radicale extremist is die de rijken van hun vergaarde kapitaal wil beroven.

Privébezit is een uitvinding van maatschappijen om de boel beter te organiseren. Ik vind privébezit een nuttige uitvinding zolang het van redelijke omvang blijft.

Piketty staat een ‘economische democratie’ voor. Het idee dat in enorm grote organisaties één individu of een kleine groep alles besluiten vindt hij “volstrekt belachelijk. Dat is een monarchie-achtige kijk op de economie. Totaal verouderd. Dat moet veranderen”. (uit interview met FD)

Hij brak door met het boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’. Een kleinere, ook voor leken leesbare versie kwam later uit: ‘Een kleine geschiedenis van de gelijkheid’. In 2019 kwam Piketty met ‘Kapitaal en ideologie’. En verbeterde versie van ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ zegt hij zelf. Want deze keer betrekt hij er ook data uit niet-westerse landen bij.

In deze 50 minuten durende lezing vertelt hij over ‘Kapitaal en ideologie’. Het is raadzaam de ondertiteling (Engelstalig) aan te zetten, want door zijn sterk Franse accent maakt is het hier en daar wat lastig te verstaan.

Dit artikel verscheen in de Sargasso serie Een ander kapitalisme.