Verkiezingscampagnes begonnen

Officier van justitie van racistische bedreigingszaak gehaald Wegens teveel verstand van zaken. De officier van justitie was tot juli bestuursvoorzitter van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Daarin had ook Mitchell Esajas zitting, tevens voorman van Kick out Zwarte Piet. Kick out Zwarte Piet was een van de mede-initiatiefnemers van de betoging op de Dam naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd, waar rapper Akwasi een mogelijk strafbare uitlating deed toen hij riep dat hij in november een zwarte piet in zijn gezicht zou trappen, als hij er op straat een tegenkwam. Dat werd door dezelfde officier van justitie beschouwd als opruiing. Deze zag echter af van vervolging, nadat de rapper een bericht op social media verspreidde, waarin deze zijn achterban op het hart drukte, dat men zijn uitlating niet moest zien als een legitimatie om personen verkleed als zwarte piet te mishandelen.

