Vergrijzing in actie voor het klimaat

COLUMN - Nooit te oud om de A12 te blokkeren. Hans Beerends (91) deed bij Nieuw Wij een persoonlijk verslag van zijn deelname aan de actie van Extinction Rebellion. Een paar vermeldenswaardige citaten:

Uit mijn actieverleden weet ik dat verjaardagspartijen, bruiloften en gezelligheidsbijeenkomsten, uitgerekend plaatsen zijn waar publieke opinie ontstaat

Links en rechts, vrouw en man, zwart en wit, arbeider, boer, ondernemer en zelfs miljonair: iedereen is erbij gebaat dat onze aarde bewoonbaar blijft

Zoals tijdens de Vietnamacties de vredesdemonstranten toekijkers opriepen met de leuze ‘Blijf daar niet zo lullig staan, kom er bij en sluit je aan’, zo kunnen wij alle twijfelaars, die heus wel weten dat er iets fout aan de hand is, oproepen om mee te doen

Vergrijsde generatie in actie

Hans Beerends schreef dat hij op die gedenkwaardige Pinksterzaterdag aanwezig was met de ‘Grootouders voor het Klimaat’. Een beweging die in 2016 begon. Sinds 1 december 2016 houden ze op de eerste en derde donderdag van de maand ‘Pleinbijeenkomsten’ bij de ingang van de Tweede Kamer. Voor wie zo’n A12-blokkade te massaal en hectisch is, zijn die ‘Pleinbijeenkomsten’ een wat rustiger alternatief om een keer te demonstreren. Na de verhuizing van de Tweede Kamer komen ze niet meer op het Plein bij elkaar, maar vlakbij de nieuwe huisvesting.

De komende ‘Pleinbijeenkomsten’ zijn 15 juni en 6 juli. Van 14 tot 15 uur, Voor het ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag. Lees hier waarom die plek de plaats van handeling is.

Je hoeft niet per se opa of oma te zijn om je bij een van de activiteiten aan te sluiten. En de ‘grootouders’ doen meer dan alleen de pleinbijeenkomsten.

Vergrijzing de schuld van alles

Nu krijgt de ‘vergrijsde’ generatie steeds vaker de schuld van alles en nog wat. Als het niet de personeelstekorten zijn, dan is het wel de krapte op de woningmarkt. Het zou mooi zijn als de vergrijzing de ‘schuld’ krijgt van een doorbraak in het klimaatbeleid. Omdat ouderen steeds nadrukkelijker en massaler A12-bliokkades steunen en ‘pleinbijeenkomsten’ houden. Of wat er verder nog aan acties te bedenken is.

Zo lang dat maar à la Extintion Rebellion is: geweldloos, vrolijk en volhardend. Laat je geen angst aanpraten door minister Weerwind van Rechtsbescherming, die de gevangenissen beter wil gaan voorbereiden op de vergrijzing. Laten we er vooralsnog van uit gaan dat dit niet bedoeld is om mensen op te sluiten die door de ME van de A12 zijn gehaald.

Mocht het wel zo ver komen, dan is aantal ‘vergrijsde’ demonstranten zo groot dat er ineens een cellentekort is. Krijgt de vergrijzing daar weer de schuld van. Dat is dan wel voor het goede doel.