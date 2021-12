Vorig jaar haalden we wat clownerie en acrobatiek uit de archieven. Oude school comedy. Omdat een Kerst zonder lachen een Kerst is die u niet heeft geleefd, ook vandaag wat ouderwetse humor.

Op de Nederlandse televisie zie je bar weinig komische variété, clownerie, acrobatiek en jongleren. Wel wat cabaretshows. En talkshowpresentatoren zijn geen van allen leuk, dus die profileren hun humor met van internet geplukte voorvallen die naar hun opinie komisch zijn.

Maar humor om de humor? Nee, da’s erg minimaal aanwezig op tv. Er zou eens onderzoek gedaan moeten worden of dat misschien de oorzaak is van al dat chagrijn in den lande.

Hoewel ik een puik stukje cabaret of een hoogstandup comedy zeer kan waarderen, val ik vaak voor de tekstloze humor. Eenvoudig stil, maar oh zo fraaie humor.

En soms is vormgeving en stijl van belegen variété, als het vakmanschap in orde is, valt er veel te genieten.

Mag ik u in dit kader wat oubolligheid aanbieden, waarbij ook bij u hopelijk de mondhoeken zich omhoog gaan krullen? Het Duitse duo Gogol en Max.

We houden ons aanbevolen voor meer woordeloze humor. Heeft u tips?