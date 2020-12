VIDEO - Als je aan kerstmis denkt, denk je ook aan de winter, sneeuw en ijs. Denk ik, tenminste. Tenzij je van het zuidelijk halfrond komt, misschien. Hoe dan ook, dit winterwonderland wordt bezongen door de nederpunkers van de Heideroosjes, uit 1994 alweer. De vraag is natuurlijk hoe vaak we dat winterwonderland hier nog gaan zien, met de klimaatcrisis, maar ach, daar hebben we het later wel weer een keer over.