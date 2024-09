Tsjechische president maant Oekraïne tot ‘realisme’

De Tsjechische president en oud-NAVO generaal Petr Pavel heeft in een interview met de New York Times gezegd dat Oekraïne “realistisch moet zijn” over zijn vooruitzichten om het door Rusland bezette gebied terug te krijgen. De president heeft zich altijd een warm voorstander van steun aan Oekraïne getoond. Nu zegt hij: “De meest waarschijnlijke uitkomst van de oorlog,” zei hij, “zal zijn dat een deel van het Oekraïense grondgebied tijdelijk onder Russische bezetting zal blijven.” Hij merkte echter op dat deze “tijdelijke” situatie jaren zou kunnen duren. In een speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deed Pavel een beroep op China als bemiddelaar in dit conflict.



In Oekraïne is fel gereageerd op de suggesties van Pavel . “Tijdelijke oplossingen zullen geen blijvende vrede brengen, maar alleen de oorlog uitstellen,” aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pavel antwoordde daarop: “Ik heb nooit in twijfel getrokken dat we Oekraïne moeten steunen bij het herstellen van zijn territoriale integriteit, dat dit het uiteindelijke doel is. We moeten gewoon realistisch zijn over de tijdshorizon en de kosten om dat doel te bereiken. Rusland verslaan in Oekraïne ten koste van het doden van de helft van de Oekraïense bevolking is waarschijnlijk geen overwinning.” Noch Moskou noch Kyiv kunnen een volledige overwinning verwachten en daarom zal gezocht moeten worden naar ‘een einde dat ergens in het midden ligt’.

Babiš is back

Een officieel standpunt van de Tsjechische regering is niet bekend. De regering is in ernstige problemen geraakt door verliezen bij de regionale verkiezingen van afgelopen week, tevens de eerste ronde voor de verkiezing van een derde deel van de Senaat. Grote winnaar is de populistische oppositiepartij ANO van multimiljonair en voormalig premier Andrej Babiš. De partij werd de grootste in tien van de dertien regio’s en won al in de eerste ronde. De voorspelling is dat ANO na de tweede ronde het huidige aantal senaatsleden van vijf zal weten te verdubbelen.

De Piratenpartij, de kleinste coalitiepartner van de centrum-rechtse regering onder leiding van premier Petr Fiala, verloor bijna al haar zetels in de regionale parlementen. Dat was zondag de reden voor voorman Ivan Bartoš om af te treden als partijleider. Vervolgens werd hij ook door premier Fiala ontslagen als minister wegens zijn falen bij de invoering van een digitaal systeem voor bouwvergunningen. Daarop besloten de Piraten zich uit de regering terug te trekken. De achterban heeft al langer moeite met de deelname aan de coalitie. De voorzitter van de Piraten Jakub Michalek zag het ontslag van Bartoš als voorteken dat Fiala’s partij ODS zich klaar maakt om na de parlementsverkiezingen van volgend jaar samen met ANO een rechtse, eurosceptische coalitie te vormen. Het vertrek van de Piraten zal Fiala’s toch al kleine meerderheid in het parlement van 200 zetels terugbrengen van 108 naar 104. De Tsjechische Republiek houdt in oktober volgend jaar parlementsverkiezingen.

Overstromingen

Veel Tsjechen hebben andere zorgen. De recente overstromingen hebben sommige mensen ‘beroofd van alles‘. Het grootste deel van de Tsechische kiezers kwam mede daarom helemaal niet opdagen bij de verkiezingen. Het opkomstpercentage was 32.9%. Opmerkelijk is het grote verlies van de Groenen, die regionale zetels hadden op de lijst van de Piraten naast enkele zetels van de eigen partij Zeleni. Ze houden uiteindelijk slechts drie zetels over.

De geringe steun voor een groene politiek is bijzonder pijnlijk in het licht van de overstromingsramp die het land heeft getroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist hier de klimaatopwarming in de toekomst voor extra grote hoeveelheden neerslag kan zorgen. De studie van het World Weather Attribution (WWA), waar het KNMI bij is aangesloten, laat zien dat extreme neerslag in vergelijking met het verleden twee keer zo waarschijnlijk is geworden door klimaatverandering. Er is minstens 7 procent meer regen gevallen. Co-auteur van de WWA studie Bogdan Chojnicki van Poznan Universiteit: “De trend is duidelijk – als mensen de atmosfeer blijven opvullen met de uitstoot van fossiele brandstoffen, zal de situatie alleen maar erger worden.”