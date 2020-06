Trump staat er heel slecht voor

Official White House Photo by Shealah Craighead

ANALYSE - “Fox is terrible” twitterde Trump afgelopen vrijdag. Aanleiding voor zijn woede was een peiling van Fox News waarin Joe Biden twaalf procentpunt voorstond op Trump. Eerder deze maand eiste Trump al excuses van CNN nadat deze een peiling publiceerde waar de president veertien procentpunt achterstond op Biden.

Terwijl Trump alle vege tekens voor zijn herverkiezing afdoet als zijnde “fake news”, groeit de onrust in het Witte Huis. De president was altijd al verre van populair (vergeleken met zijn voorgangers), maar de laatste weken lijkt het bergafwaarts te gaan voor zijn herverkiezing.

Peiling na peiling toont een ruimte voorsprong van Biden in de “swing states” en krimpende marges van Trump in traditioneel Republikeinse staten. Ook al tracht Trump in het openbaar de indruk te maken onoverwinnelijk te zijn, zijn campagneteam geeft miljoenen uit in staten die eerder werden beschouwd als “veilig” voor Trump.

Impopulair

Trump is nooit een bijzonder populaire president geweest. In 2016 wist hij het presidentschap te behalen met zo’n 46% van de stemmen, het laagste percentage dat de winnende kandidaat heeft binnengesleept sinds 1992.

Ook in de peilingen presteert Trump slecht: al sinds februari 2017, een maand na zijn inhuldiging, geeft een constante meerderheid van de kiezers aan geen vertrouwen te hebben in de president.

Toch is dat niet per se de nekslag voor Trump’s herverkiezing. Het feit dat het Amerikaanse kiesstelsel kleinere staten bevoordeelt, zorgt ervoor dat Trump ook deze keer de presidentsverkiezingen kan winnen met een minderheid van de stemmen.

Sterker nog, sommige analyses concluderen dat Biden een voorsprong moet hebben van tenminste vijf procentpunt op Trump om enigszins zeker te zijn van het presidentschap. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Trump straks de meeste stemmen behaalt, maar het is denkbaar dat de marge van Biden tussen nu en november krapper wordt.

Peilingen

Een ander veelgehoorde opmerking is dat de peilingen in 2016 zouden suggereren dat Hillary Clinton zou winnen en dat derhalve de peilingen ook dit jaar met een korreltje zout moeten worden genomen. Ook al zijn peilingen nooit honderd procent nauwkeurig, moeten er wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij dit soort kritiek.

Allereerst waren landelijke peilingen in 2016 vrij accuraat, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt beweerd. In de laatste weken stond Clinton gemiddeld 3.3 procentpunt voor op Trump; in de uiteindelijke uitslag was deze voorsprong 2.1 procentpunt. De fout lag eerder bij nieuwsorganisaties die deze kleine voorsprong presenteerde als een gegarandeerde overwinning.

Ten tweede is er geen enkele reden om aan te nemen dat de geschiedenis zich ook dit jaar zal herhalen. Niet alleen verschillen Clinton en Biden enorm qua persoonlijkheid (én populariteit), ook zijn de omstandigheden van de race anders. Daarbij komt dat Biden nu gemiddeld meer dan 10 procentpunt voorstaat op Trump, terwijl Clinton rond deze tijd een voorsprong had van een magere 6 procentpunt.

Ten slotte blijken Democraten een stuk gemotiveerder om te stemmen dan in 2016. Vier jaar terug gingen Republikeinen massaal naar de stembus, niet zozeer uit steun voor Trump, maar uit angst voor Hillary. Uit de peiling van Fox News bleek dat de rollen nu omgedraaid zijn: Democraten steunen Biden uit angst voor Trump; en angst blijkt een bijzonder goede motivatie te zijn om te gaan stemmen.

Defensief

Daarbij komt ook dat Trump op veel plekken in het defensief zit. Hillary Clinton wist zo’n 232 van de 538 kiesmannen te behalen; voor een overwinning had ze er 270 nodig. Gegeven de verwachting dat Trump geen staten zal winnen die hij in 2016 ook al verloor, hoeft Biden maar een paar staten te winnen om de benodigde grens van 270 kiesmannen te bereiken.

Het probleem voor Trump is dat Biden het niet alleen goed doet in een handjevol staten, maar in (bijna) het gehele land. Dat betekent dat Trump zich in veel plaatsen moet verdedigen, terwijl Biden slechts een overwinning in een paar staten nodig heeft om het presidentschap te winnen.

Vooral traditioneel Republikeinse staten lijken roet in het eten te gooien. Trump en Biden staan nek-aan-nek in staten als Arizona, Georgia en Texas. Zelfs al weet Trump deze staten opnieuw te winnen, gaat er wel een grote hoeveelheid geld en moeite verloren die niet ingezet kan worden in andere belangrijke staten.

Actualiteiten

Ook de actuele ontwikkelingen in het land beloven niet veel goeds voor de zittende president. Trump’s aanpak van corona scoort geen hoge ogen bij het Amerikaanse volk; en met een potentiële tweede golf op komst, ligt een grotere populariteitsdip om de hoek. Daarnaast blijken Trump’s controversiële en soms zelfs ronduit bizarre uitspraken over het virus effectieve ammunitie voor zijn opponenten.

Tevens heeft de staat van de Amerikaanse economie doorgaans grote invloed op de verkiezingsuitslag. Ook al lijkt de werkloosheid de afgelopen maand te zijn afgenomen, blijft meer dan 1 op de 10 Amerikanen zonder baan thuis zitten.

Ten slotte is Trump er tot dusver niet in geslaagd een effectief antwoord te geven op de black lives matter protesten. Republikeinse charmeoffensieven ten spijt, vertrouwt de Amerikaanse kiezer eerder Biden dan Trump als het neerkomt op dit thema, hetgeen ongetwijfeld deels valt te wijten aan Trump’s uitspraken richting de demonstranten.

De Trump-campagne komt uiteindelijk neer op een potje simultaan schaken: om Biden te verslaan moet Trump op (bijna) alle borden zegevieren: het coronabord, het economiebord en het black lives matter bord. Anderzijds hoeven de Democraten maar twee staten te heroveren op Trump ten opzichte 2016.

Een goede campagne is simpelweg niet meer voldoende voor Trump; voor een overwinning moet het hele speelveld op de schop.