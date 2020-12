Toen en nu | Gestolde identiteit

Toen:

13 december 2018 op Sargasso: De kerststol in memoriam.

Een groep wakkere sneeuwvlokjes Nederlanders maakt zich namelijk jaarlijks druk over onder welke naam ze gedwongen worden dat veelal zompige, kleffe – maar hey traditie – ding te consumeren. De rancune richt zich grotendeels op de feeststol, die er verder ook niets aan kan doen, maar blijkbaar wel de belichaming is van de ondergang van het avondland, homeopathische verdunning, chemtrails en anti-vaccinatie.

Nu:

17 december 2020 op Nu.nl:

Kerst- of paasstollen, dat zijn soms feeststollen. Albert Heijn en Lidl doopten de kerststol om tot feeststol. Een knieval voor de islam, werd er volop gedeeld op sociale media. Taalkundige dr. Sterre Leufkens verwondert zich over de ophef.

Nu.nl citeert Sterre Leufkens:

“Ik dacht meteen al: is dit echt omdat er moslims zijn die het woord Kerst vervelend vinden? Ik kon het me niet voorstellen, dus ben ik gaan zoeken naar reacties van boze moslims. Ik heb ze niet gevonden. Het is een commerciële overweging: een kerststol moet na Kerst uit de schappen, een feeststol kan nog even blijven liggen.”

18 december 2020 op Youtube: Kerststol of feeststol? Godsdienstsocioloog dr. William Arfman over kerstmis als identity marker.