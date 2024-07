Tijdens zomerreces Tweede Kamer wordt wel gewerkt

COLUMN - Dat de Tweede Kamer graag duidelijk maakt dat de parlementariërs ook tijdens het acht weken durende zomerreces hun plicht vervullen wisten we al dankzij “vijftien Kamerleden, van elke fractie iemand, hoe zij de afgelopen periode beleefd hebben en wat zij zoal ondernemen tijdens dit zomerreces” (nieuwsbericht Tweede Kamer, 17 juli 2024).

Wie ook niet stilzitten zijn de ambtenaren van de ondersteunende diensten van de Tweede Kamer. Zo kregen we binnen een dag antwoord op de vragen die we stelden in ons vorig stuk over het zomerreces. Hier de integrale mailwisseling:

Sargasso: Hoewel het komkommertijd is zult u het ongetwijfeld nog druk genoeg hebben. Misschien is er toch ergens wat tijd om twee vragen te beantwoorden waarmee wij een stukje afsloten over Kamerleden en de besteding van hun zomerreces.

1. Het zomerreces duurt 8 weken. U kondigde aan dat we op Instagram “wekelijks een video kunnen bekijken waarin Kamerleden vertellen over hun bezigheden tijdens het zomerreces”. We vonden maar één (1) video waarin drie (3) Kamerleden zich openbaarden aangaande hun reces. Hoe denkt u nog voor het einde van het reces de overige 147 Kamerleden aan het woord te laten?

Woordvoerder Tweede Kamer: “We hebben vóór het reces, van iedere fractie in de Tweede Kamer een kamerlid geïnterviewd, die door de eigen fractie was aangedragen. Deze interviews zijn verwerkt in een reeks video’s voor ons Instagram kanaal waarbij er steeds drie à vier Kamerleden aan het woord zijn. Het overkoepelende thema van deze video’s is ‘Bijpraten met Kamerleden’. We delen iedere week één van deze video’s via ons Instagram kanaal. Er zijn tot nog toe twee video’s gedeeld, er volgen er nog drie. We geven in onze berichten niet aan álle Kamerleden over hun bezigheden tijdens het reces aan het woord te laten.”

Sargasso: 2. En waarom op Instagram? Doe het gewoon op de website van de Tweede Kamer zelf. Die is voor iedereen toegankelijk. Dat moet toch niet zoveel moeite kosten?

Woordvoerder Tweede Kamer: “De video’s zijn specifiek gemaakt voor ons Instagram kanaal. De quotes uit de video’s zijn uitgeschreven in tekst en op onze website geplaatst. De inhoud van de video’s is dus ook op onze website terug te vinden. Ik zag dit in uw stuk al terug, maar voor de volledigheid deel ik hierbij de link: Wat doen Kamerleden dit zomerreces? | Tweede Kamer der Staten-Generaal.”

Tot zover de mailwisseling.

Ons begrijpend lezen is te kort geschoten want inderdaad, nergens is vermeld dat alle Kamerleden aan bod zouden komen om kond te doen van hun reces-activiteiten. Dat de video’s niet (ook) op de website van de Tweede Kamer verschijnen blijft een gemis. Niet alle politiek geïnteresseerden hebben een Instagram-account. Dus deze kennismaking met Tweede Kamerleden had wel op de website gemogen. Gewoon omdat de meeste mensen het leuker vinden hun of andermans Kamerleden in beeld te zien, in plaats van in citaten.

Bewegend beeld verbindt toch meer, tekst schept al snel een kloof.