Steun voor Assange

Binnenkort begint in Engeland het proces over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten.

De rapporten van de speciale VN-gezant inzake marteling, de Zwitserse jurist Nils Melzer over de behandeling van Assange lijken uiteindelijk toch enig effect te hebben. Er komen meer steunbetuigingen voor zijn vrijlating.

“Uiteindelijk drong het tot me door dat ik verblind was door propaganda en dat Assange systematisch was belasterd om de aandacht af te leiden van de misdaden die hij had blootgelegd…..… Dit gaat niet alleen over het beschermen van Assange, maar ook over het voorkomen van een precedent dat waarschijnlijk het lot van de westerse democratie bezegelt. Want als de waarheid vertellen een misdaad is geworden, terwijl de machtigen straffeloosheid genieten, dan zal het te laat zijn om de koers te corrigeren. We hebben onze stem overgegeven aan censuur en ons lot aan ongeremde tirannie.”

VN-rapporteur Melzer deed afgelopen week verslag van zijn bevindingen in het Duitse-Journaal van de ZDF ( hier vanaf 13.34 en nog iets uitgebreider hier vanaf 25.38 ). Hij noemde het proces tegen Assange een ‘modern heksenproces’ met als doel een voorbeeld te stellen dat journalisten ervan moet weerhouden overheidsdata zonder toestemming van de autoriteiten te publiceren. Volgens Melzer hebben Zweden en het Verenigd Koninkrijk in dienst van de Verenigde Staten gehandeld bij de aanklachten en de arrestatie van Assange. Hij heeft het bewijs gezien dat er in 2010 met de aanklacht tegen Assange wegens verkrachting in Zweden is geknoeid. Dat was kort na de openbaarmaking door Wikileaks van documenten over de oorlog in Afghanistan. Hij meent dat de rechtsstaat door de behandeling van Assange is geschaad. Doorgaans is in westerse landen de rechtsstaat wel gewaarborgd. Maar dat verandert als de staat, of beter gezegd de inlichtingendiensten zich bedreigd voelen en dat is bij Wikileaks duidelijk het geval. Melzer zegt dat de straf die Assange wegens ‘spionage’ boven het hoofd hangt ver uitstijgt boven straffen voor oorlogsmisdaden.Vorig jaar juni schreef Melzer al een opiniestuk , dat door verschillende grote media werd geweigerd, waarin hij toegaf zelf lang aan Assange getwijfeld te hebben naar aanleiding van de verhalen over Assange’s gedrag in de ambassade van Ecuador.