Steun het Hongaarse Telex

OPROEP - Dit voorjaar werd Index, een kritische Hongaarse online krant, overgenomen door een aanhanger van president Orbán. Op 22 juli werd de hoofdredacteur van Index, Szabolcs Dull ontslagen. Tientallen collega’s toonden zich solidair en traden af. Op zondag 26 juli demonstreerden in Boedapest duizenden mensen voor de persvrijheid. Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Index Veronika Munk begon met een aantal van haar teruggetreden collega’s een nieuwe online krant, Telex. ‘Een van de de laatste onafhankelijke media’, zoals ze onlangs zei in een interview met De Volkskrant.

Het Nederlandse Argus is een donatiecampagne gestart voor Telex, dat nu volledig afhankelijk is van particuliere steun. Sargasso sluit zich er graag bij aan. Lees hieronder het verhaal van Veronika Munk en steun de actie.

Telex vecht voor persvrijheid in Hongarije

Jaarlijks rapporteert Reporters Without Borders over de persvrijheid in 164 landen. Met een ranglijst. In 2006 stond Hongarije nog op plaats tien. Veertien jaar en talloze tegenslagen later staat mijn land nu op de negenentachtigste plaats.

Meer en meer Hongaarse kranten en tijdschriften zijn in handen gekomen van zakenlieden die nauwe betrekkingen onderhouden met politici. De meeste media zijn uiteindelijk terechtgekomen in een door de regering bestierde stichting of holding (Kesma). Het aantal onafhankelijke uitgaven, tv- en radiozenders dat de macht controleert, is sterk afgenomen.

Telex is een onafhankelijke, dagelijkse online uitgave, opgericht nadat de dagelijkse Nieuws Index, waar de hele huidige staf van Telex voorheen werkte, was overgenomen door sympathisanten van de regering-Orbán. De ruim zestig journalisten namen daarop in juli 2020 ontslag. Onafhankelijke journalistiek kon onder de huidige behoudende regering niet worden gegarandeerd.

Op de dag van ons ontslag demonstreerden in Boedapest duizenden mensen uit solidariteit – voor de persvrijheid, voor democratie. Daarop presenteerden de voormalige Nieuws Index-journalisten hun ambitieuze plan voor een brede, onafhankelijke nieuwssite. Het initiatief trok aandacht over de hele wereld: van de Volkskrant tot de BBC en The Washington Post. Nooit eerder werd een nieuwsplatform gelanceerd met zo’n grote redactie, geheel leunend op de financiële steun van zijn lezers.

Op 2 oktober van dit jaar was het zo ver: dankzij een zeer succesvolle crowdfunding lanceerden we, negen weken nadat de hele staf Index had verlaten, Telex.hu. Op Telex kunnen lezers onafhankelijk, relevant, eerlijk en geloofwaardig nieuws verwachten, met een vleugje entertainment en in een hoog tempo. En, niet te vergeten, met accuratesse. Telex.hu doet aan meer dan politiek. De site verdiept zich ook in cultuur, economie, sport, de laatste technologische snufjes en wetenschappelijke doorbraken. Het wil opwindende, onderhoudende, onbevooroordeelde en invloedrijke verhalen brengen over wat er in Hongarije en in de rest van de wereld gebeurt. En dat met de juiste context en nu en dan met een humoristische ondertoon. Een nieuwssite die de machthebbers in de gaten houdt en de juiste vragen stelt.

Telex is heel transparant. Een maand na de lancering kwam al de eerste rapportage over alle donaties, de begroting en de voorgenomen plannen. Sinds het begin bereikt Telex 420.000 lezers, terwijl het 383.000 volgers heeft op Facebook, 40.000 op Instagram en 61.000 op YouTube. Telex bestaat dankzij giften van lezers. De reclamewereld in Hongarije is politiek beïnvloed en heeft de neiging voor de overheid te buigen. Bedrijven aarzelen met adverteren in kritische media, omdat ze de reactie van de overheid vrezen.

Elke democratie heeft een divers medialandschap nodig om goed te functioneren. De mogelijkheid om snelle, accurate, op feiten gebaseerde en betrouwbare informatie te vergaren is essentieel voor Hongaren om de juiste keuzes te kunnen maken, zeker in deze tijden van pandemie. Dat is wat Telex zijn Hongaarse publiek te bieden heeft.

Veronika Munk, hoofdredacteur van Telex.hu

Steun Telex en maak een bedrag over naar:

NL66 RABO 0314 3498 71

ten name van Stichting Arguspers

onder vermelding van Steun Telex

[Argus is een tweewekelijks papieren blad dat gemaakt wordt door oud-journalisten van o.a. Het Parool en Vrij Nederland]