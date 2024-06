Sicilië zucht onder droogte en hitte

NIEUWS - Terwijl wappies en ontkenners de Nederlandse trappen van de macht bestijgen, teistert een hittegolf Zuid-Europa en Noord-Afrika. Op Sicilië is het gebrek aan water zo erg dat de oogsten verdorren en men het vee maar gaat slachten. Toeristen worden weggestuurd.

In het Middellandse zeegebied is het op dit moment veertig graden. In Griekenland was het zo heet dat men het Parthenon sloot voor bezoekers. Op het eiland Sicilië is tachtig procent van de graanoogst rond Caltanisetta and Enna mislukt en kan men nauwelijks meer hooi aanleggen om het vee te voederen.

Geen regen

Een woordvoerder voor de Italiaanse boerenlobby Coldiretti luidt de noodklok, zo meldt The Times. Zonder hooi of water om hun dieren in stand te houden gaan veehouders er uit pure noodzaak maar toe over hun dieren te slachten.

Zelfs gewassen als olijven, amandelen en woestijnvijgen, die niet veel water nodig hebben, zijn noodlijdend. Het probleem is dat het al maanden niet geregend heeft.

Sicilië ligt in een Europese brandhaard. Drie jaar terug rees het kwik zelfs tot 48,8°C. Leidingwater staat op dit moment op rantsoen en wordt nog slechts twee tot drie maal per week geleverd. In de kustplaats Agrigento, waar zich een tempelcomplex van Griekse oorsprong bevindt, worden toeristen geweigerd in de lokale Bed & Breakfasts, omdat men hen niet van water kan voorzien.

Hitte neemt nog toe

De leidinggevende weersvoorspeller van Il Meteo geeft te kennen dat de warmte op Sicilië in de loop van de zomer nog zal toenemen, bericht The Times. Ook zal die zich volgens Antonio Sanò noordwaards verspreiden met de komst van een Afrikaanse anticycloon, die ook nog eens zanddeeltjes uit de Sahara meeneemt. In Rome plaatst het stadsbestuur inmiddels palmbomen in grote potten bij bushaltes om reizigers nog enige schaduw te gunnen.

De burgemeester van Agrigento grijpt naar drastischer middelen. Hij wil een stil staande zeewaterzuiveringsinstallatie in de buurt van de stad weer in gebruik laten nemen. “We zullen die hard nodig hebben naarmate de zomers heter worden.”