Schorsing Baudet

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een aantal sancties, op te leggen aan de heren Baudet, Jansen en Van Meijeren, allen lid van Forum voor Democratie.

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft in een brief aan de Kamer de volgende maatregelen voorgesteld:

1. Een aanwijzing om de nevenfunctie bestuurslidmaatschap van Amsterdam Media Group bv te laten registreren in het nevenactiviteitenregister van de Tweede Kamer en daarmee de overtreding van de Gedragscode te herstellen;

2. Een berisping vanwege het niet registreren van de nevenfunctie bestuurslidmaatschap van Amsterdam Media Group bv.

En daarbovenop, als derde maatregel:

Een schorsing van zeven aaneengesloten kalenderdagen, waarbij het lid Baudet is uitgesloten van het deelnemen aan plenaire vergaderingen (behoudens stemmingen), aan commissievergaderingen of aan andere activiteiten die door of namens de Kamer worden gehouden.

De extra sanctie voor Baudet wordt voorgesteld op grond van recidive. Het College heeft in een eerdere rapportage over de heer Baudet een klacht over het niet registreren van andere nevenfuncties gegrond verklaard. Op 15 maart 2022 is hem toen een aanwijzing en een berisping opgelegd. “In deze recidive ziet het College grond voor de aanbeveling voor het opleggen van een zwaardere sanctie dan aan de heren Jansen en van Meijeren”.

Voorafgaand aan het huidige voorstel heeft het College van onderzoek integriteit Tweede Kamer een klacht onderzocht, betreffende het “niet registreren nevenfunctie en eventuele neveninkomsten bij Amsterdam Media Group bv door Kamerleden Baudet, Van Meijeren en Jansen”. De klacht, het procesverloop, de bevindingen en de aanbevelingen staan in de ‘Rapportage van het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer’ van 28 september jl.

Het College stelt dat “bij de beoordeling van de aanbeveling voor een passende sanctie is meegewogen dat de Kamerleden op geen enkele wijze hebben meegewerkt aan het onderzoek”.

Het Presidium legt deze aanbevelingen aan de Kamer voor om ze ‘zonder beraadslaging’ (= debat) ter stemming te brengen. Conform de regels van de Kamer mag er over voorstellen van de integriteitscommissie niet worden gedebatteerd, maar alleen worden gestemd. (Artikel 13 Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Ik ben benieuwd of er toch Kamerleden zijn die iets van een debatje probeert te forceren. De Kamerleden kunnen altijd nog hun ei kwijt bij het afleggen van een stemverklaring. Maar wie daar een heel betoog in kwijt wil, zal zeker door de Kamervoorzitter worden afgehamerd.

Die eerste aanwijzing voor Baudet van 15 maart werd aangenomen met 126 stemmen voor, 22 tegen (PVV en FvD). Twee Kamerleden waren afwezig. De verwachting is dat een meerderheid ook voor deze nieuwe sancties zal stemmen. De maatregelen tegen Jansen en Van Meijeren zullen vrij probleemloos worden aangenomen. De schorsing van Baudet is van een andere orde.

De NOS peilde gisteren de fracties. De VVD en CDA gaven nog geen uitsluitsel omdat het pas vandaag in de fracties zal wordt besproken. Volgens de NOs is het zeker dat D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks, JA21, Volt, Den Haan en Gündoğan voor de schorsing zullen stemmen. De PVV en FvD zijn gegarandeerd tegen.

In dat overzicht ontbreken dus de SP, SGP, DENK, Van Haga, BBB, BIJ1 en Omtzigt. Samen goed voor 21 stemmen. Maar de kleintjes zullen er (ook deze keer?) niet toe doen. Als tegen alle verwachtingen in VVD en CDA besluiten dat een schorsing te ver gaat, dan zal die maatregel niet worden aangenomen.

Stel dat Baudet, geheel in eigen stijl, zich niets van een schorsing aan zal trekken en plots de komende dagen, geheel tegen eigen stijl, elke dag aanwezig zal zijn, Wat kan de Tweede Kamer daar dan aan doen?

De stemming staat gepland tussen 15:00 en 15:35 uur. Gaat dat zien!