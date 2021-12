Schermschot uitslag + Bonus

Er vanuit gaande dat wegens de coronamaatregelen iedereen zich geen raad wist wat te doen op eerste Kerstdag verzorgden wij de Kerstlockdown Special.

Deze eerste kerstdag is ook de dag dat Sargasso twintig jaar geleden net 5 dagen oud was. We vonden in de archieven nog wat amusement: de Schermschotquiz. Samengesteld door onze toenmalige redacteuren Crachàt en mark.

Eén nostalgisch onderdeel was de Schermschotquiz. Gevonden in onze archieven, afgestoft en met vijf nieuwe schermschotjes de lezers tot enige interactiviteit geprikkeld. Daar zouden wel veel reacties op komen. Immers een welkome afwisseling bij het lamlendig op de bank wat op je phone zitten scrollen?

Daar hadden we buiten de waard gerekend. De supermarkten bleven open.

Maar, zoals beloofd, op deze derde kerstdag toch de uitslag van de schermschotquiz.

Schermschot 1 werd vlot geraden door Richard: de roemruchte film Festen (1998) was op de eerste kerstdag wel een schermschotje (uit de openingsscene van de film) waard.

Schermschot 2 werd 2 minuten vlotter onthuld door Joost: de geheugenthriller Memento (2000). Het schermschot komt uit een van de eerste scenes van de film, waarin de hoofdrolspeler de man vermoord, die hij eerder (in de film dus even daarna) buiten bij de auto’s spreekt.

Schermschot 3 was met behulp van Google al gevonden door SoulBrotherSix67. De reageur was zo fair om deze dus aan andere te laten en wel voor schermschot 4 te gaan (zie hieronder).

De eer komt nu toe aan Sjors, die uit deze train scene wist op te maken dat het om de tekenfilm ‘Spirited Away (Sen to Chihiro no kamikakushi )’ uit 2001 ging.

Schermschot 4 is dus geraden door SoulBrotherSix67. De klassieker Novecento uit 1976 over de strijd tussen de rijke en de arme klasse en tussen de communisten en fascisten. In het schermschot zien we de fascist Attile (Donald Sutherland) tekeer gaan tegen de boerenzoon Olmo (Gérard Depardieu) terwijl zijn jeugdvriend (en landeigenaar) Alfredo (Robert De Niro) toekijkt.

Schermschot 5 werd akelig snel geraden door (alweer) Joost. We zagen een schermshot uit de scheerscene uit ‘Intouchables’ (2011). Een sterk staaltje sublieme thuiszorg!

Het idee voor de eerste vier schermschotjes haalden we uit de Sargasso lijst ‘Beste onafhankelijke films’. Het lijstje werd met dank aan de reageurs, samengesteld in 2005. De film uit schermschot 5 bestond toen nog niet.

Dan nu de uitslag. Voor elk goed geraden schermschot was 5 punten te verdienen. Bij meerdere gelijke scores, wint de snelst reagerende. Het brengt de stand op:

Nr. 1 Joost, 10 punten

Nr. 2 SoulBrotherSix67, 5 punten en sneller dan nr. 3

Nr. 3 Richard de Koning, 5 punten en sneller dan nr. 4

Nr. 4 Sjors, 5 punten

Tot slot de bonus. Nog één keer een schermschot. Denkt u de bijbehorende film te weten? Maak ons ook deelgenoot van uw persoonlijke ontboezemingen betreffende dit epos.

Uit welke film komt dit schermschot?