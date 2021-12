Afgestoft | Schermschot 5

Deze eerste kerstdag is ook de dag dat Sargasso twintig jaar geleden net 5 dagen oud was. We vonden in de archieven nog wat amusement: de Schermschotquiz. Samengesteld door onze toenmalige redacteuren Crachàt en mark.

We halen de quiz onder het stof vandaan en presenteren vandaag vijf schermschotvragen. Hier de vijfde en laatste: uit welk film komt dit schermschot?



De eerste die de titel raadt geven we zomaar vijf punten. Er zijn dus 25 punten in totaal te winnen. De uitslag en vermelding van de winnaar(s) publiceren we ergens op derde kerstdag.

Voor de vorige schermschotjes, klik een, twee, drie en vier.