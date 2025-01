Sargassolijst – Beste Nederpop | De Uitslag

Met enige griep gerelateerde vertraging kunnen we de Sargassolijst Beste Nederpop bekend maken.

De aanleiding (in dit artikel) was de constatering dat Nederlandse bands en artiesten buitengewoon goed gewaardeerd worden in het buitenland. Dat zagen we niet terug in eerdere Sargasso muzieklijsten. De lijst Muzikale grootheden bijvoorbeeld, telde 244 titels, waarvan niet meer dan 5 (2%) Nederlandse producties waren.

De lijst Meest inspirerende muziek had 641 titels met een 7% aandeel Nederlandse bands en artiesten was. De Niet-top2000-muziek-top2000 was gevuld met 1221 titels en telde 4,3% Nederlandse producties. Opvallend: bij muziek waarmee men mensen horendol gek dacht te kunnen krijgen, was het aandeel Nederlands een stuk hoger: Martelmuziek, 160 titels, 19% NL productie.

Dat allemaal terzijde. Nu kunnen we dus een Sargassolijst presenteren met 100% Nederlandse artiesten.

Een paar opmerkingen vooraf nog:

We kregen een vriendelijke tip de lijst in te delen naar categorieën (beste band, beste muzieksoort, etc.). Omdat niet alle inzenders dat toepasten, hebben we dat achterwege gelaten. De door de inzenders vermelde categorie staat nu achter de naam van de ingezonden band/artiest en liedje.

Eigentijdse of vergrijsde lijst?

Collega-redacteur Joost zag veel bijdragen binnenkomen uit vervlogen tijden en vroeg zich af: “Zijn we een stelletje oude lullen of niet?” Hij miste ‘nieuwe’ artiesten zoals Froukje, Babs, Merol, Sophie Straat, Wende, Aafke Romeijn, Maria Iskariot en Hang Youth.

De meeste aangedragen nummers komen uit de periode 1980 tot 2010. De oogst verdeeld naar decennia:



Om hier meer inzicht in te geven hebben we de lijst chronologisch ingedeeld (naar jaar van releasedatum).

Ook opmerkelijk: 47% van de bands of artiesten bestaan niet meer. Dus ja, veel nostalgie in de lijst. Ligt dat misschien aan de mate van vergrijzing van de inzenders? Maar muziekliefhebbers stoppen toch niet de muziekontwikkelingen te volgen omdat ze zich niet langer ‘forever young’ voelen?

Lang niet alle inzenders gaven links naar biografieën en/of songs mee (dank voor diegenen die dat wel deden). We hebben de ontbrekende er bij gezocht. Eén inzender deed moeite maar ving bot. Elzo schreef: “Smutfish, My Knee. Staat die echt niet op youtube?”

Het stond inderdaad niet op Youtube. Maar een eenvoudig mailtje naar Melle de Boer (frontman/oprichter van Smutfish) was genoeg. Melle toog aan het werk en dus kunnen we Elzo’s bijdrage van een link voorzien. Onderaan de lijst het filmpje, waar we de heren van het toenmalige Smutfish in de repetitieruimte aan het werk zien. Melle, bedankt!

De lijst:

1969 Shocking Blue – Love Buzz

1978 Flairck – Aoife

1978 Herman Brood & His Wild Romance – Saturday Night

1980 Urban Heroes – Get It (Meest sentimenteel, eerste gekochte single)

1982 Doe Maar – De Bom (Beste Nederpop)

1982 Ton Lebbink – Voetbalknieën

1984 Claw Boys Claw – So Mean (Beste band)

1984 Jasper van’t Hof – Afro Timento

1985 De Dijk – Groot hart

1985 Het Complex – Den Dungen 1985

1985 Paleis Van Boem ‎- Mowgli Goes Kaka

1986 Boegies – Mèh (Beste meezinger)

1986 GORE – Hart Gore (Full Album)

1987 Tröckener Kecks – Achter Glas (Beste Nederlandstalige band ooit)

1989 Urban Dance Squad – Fast Lane (Beste Nederlandse band ooit)

1995 Osdorp Posse – Echte Pijn (Beste Nederhop)

1991 The Ex – State of Shock (Beste Nederlandse song ooit)

1990 The Serenes – Abiding place.

1991 Alabama Kids – Can’t get back now

1991 Hallo Venray – Tuck the Man (Leukste band)

1991 Urban Dance Squad – Routine

1993 Bettie Serveert – Palomine

1993 De Kift – Leve ’t circus (Beste band)

1994 Flairck – De Werkkamer

1997 Caesar – Stains

1997 Waarschuwing voor de scheepvaart – Balikci Oyunhavasi

2000 Trio Bier – Oud West, Lantarenpalen (Beste in de categorie ‘levenslied’)

2001 Krang (band van André Manuel) – Junkie

2003 Michel Banabila – Low Pulse & High Noiz

2005 Anouk – Jerusalem

2005 Racoon – Blow your Tears

2005 Racoon – Laugh about it

2006 Smutfish (band van Melle de Boer) – My Knee

2007 Hospital Bombers – Punk’s not dead (Leukste liedjes)

2007 Spinvis – Op een ochtend in het heelal

2007 The Ex – met Getatchew Mekuria

2010 Windstreken – For the Young Ones

2011 Roosbeef – Denk aan jou

2012 Racoon – Oceaan

2012 Sabrina Starke – Backseat Driver

2015 Alex Roeka – Moeder

2018 Within Temptation – The Reckoning (Beste rock/metal)

2019 Faradays – Snow

2019 Saman Amini – Laat me toe (Beste clip)

2020 Maan – Jij en ik tegen de wereld

2020 Pestilence – Twisted Truth (Beste extreme metal)

2022 Tramhaus – I don’t sweat

2024 Nits – Tree House Fire

Toegift:

Hier het filmpje met My Knee, gespeeld door Smutfish, de band van Melle de Boer, die tevens aankondigde: “Ooit komt de Grote Smutfilm uit. Dan hoor je ook wat we hier tegen elkaar zeggen. Een film over een jaar Smutfish. Met opneemgedoe in een studio in Frankfurt, een tour met Daniel Johnston en ik die het zat is en naar een huisje in de bossen vertrek.”