Rutte IV bezwijkt (niet) onder de erfenis van… Rutte, I, II en III

COLUMN - Voor de derde keer overleefde Mark Rutte, als MP van kabinet Rutte IV, gisteravond een motie van wantrouwen. Dat is de achttiende keer sinds Rutte I.

De motie Klaver haalde het niet dankzij VVD, D66, CDA, CU en SGP. De motie Van Haga sneuvelde omdat alleen zijn eigen groep en JA21 plus FVD voor stemden.

Hoelang kan je tegen een ballon porren voor-ie knapt? Rutte bewijst: behoorlijk lang. Zijn kabinetten, bewindslieden en hijzelf hebben nu, vanaf Rutte I, 96 moties van wantrouwen (in Tweede en Eerste Kamer) achter de rug. Slechts één keer dreigde een motie van wantrouwen een krappe meerderheid ter halen. Maar dat was een weinig effectieve motie omdat hij toen al demissionair was.

Hier de top-5 moties van wantrouwen naar aantal voorstemmen.



Kabinet Rutte IV is overigens (nog?) niet het meest door moties van wantrouwen getroffen Rutte-kabinet.



Maar de helft van alle 96 moties waren wel tegen zijn kabinet of persoon gericht.



Pas als de SGP en/of dissidenten binnen CDA, CU of D66 het een keer zat zijn, maakt een motie van wantrouwen tegen Rutte of het kabinet kans van slagen. Tot nu toe is een dergelijke stemming in de verste verte niet te bespeuren. Wat media ook denken te zien aan wrijving binnen de coalitie.

Het stikstofdossier, de toerslagenaffaire, de rammelende asielopvang en de woningnood. Vier ‘hoofdpijndossiers’ zijn niet genoeg om een einde te maken aan jaren van Rutte-doctrine. Het zal een wonder zijn als het gisteren besproken dossier, de compensatie voor de schade die Groningers lijden door de aardaswinning, wel soepel afgehandeld gaat worden.

Ondertussen wordt vergeten dat het kabinet Rutte zich niet of nauwelijks kan houden aan het Urgenda-vonnis. En zijn er heel wat kritische vragen te stellen over hoe de energiecrisis wordt aangepakt. Het is ook goed mogelijk dat de gevolgen van het coronabeleid nog hoofdpijn voor het kabinet gaat opleveren.

Wat er verder nog in de lucht hangt voor Rutte IV is afwachten, maar van crisissen is Rutte voorlopig niet verlost. Tenzij hij en zij bewindslieden rap schoon schip weten te maken. Dan moet wel zijn eigen erfenis eerst de deur uit.