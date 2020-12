Restaurant-kerstmenu’s

DATA - Jammer, die lockdown voor al die restaurants die met kerst nog een beetje omzet hadden willen halen. Jammer ook voor die mensen die van lekker eten houden en graag uit eten hadden willen gaan. Gelukkig zijn er in onze Deventer binnenstad veertien restaurants met een af te halen of te bezorgen speciaal kerstmenu.*

Ik was nieuwsgierig naar het aanbod, is er een trend, zijn de menu’s klassiek, wordt de vegetariër niet vergeten? Daarom heb ik de kerstmenu’s van de restaurants naast elkaar gelegd en vergeleken.



Prijzen

De prijzen liggen tussen de € 24,50 en de € 59,00 per persoon. Daarvoor heb je 3 tot 5 gangen of een box met meerdere kleinere gerechten. Drank kan apart besteld worden, maar is hier niet meegenomen in de vergelijking.

Het menu

Vrijwel ieder restaurant heeft een keurig seizoensmenu met bijvoorbeeld knolselderij, rode kool, paddenstoelen, pompoen, (zoete) aardappelpuree, wild of kalkoen, maar ook veel vis. En natuurlijk veel desserts met chocolade. Bij de helft van de restaurants zijn goede vegetarische opties beschikbaar. Bij één daarvan is zelfs een compleet vegan-menu mogelijk, náást een vegetarisch menu.

Keuze?

Zelf ben ik een ‘moeilijke eter’, er zijn veel dingen die ik niet lust. Ik ben dan altijd ook blij met een keuzemenu. 36% van de restaurants heeft maar één standaardmenu en biedt geen keuze. Bij sommige restaurants kun je kiezen tussen verschillende menu’s en bij andere kun je zelf het menu samenstellen uit verschillende opties voor voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht. Ideaal voor iemand zoals ik.

Speciale vermelding: er is een restaurant waar je het serviesgoed er bij krijgt. Dit wordt de volgende dag weer opgehaald, zodat je ook nog eens geen afwas hebt. Wat een mooie service!

Cijfers

Afhalen / bezorgen Standaardmenu of keuze? Ook vegaopties? 14% alleen afhalen 36% standaardmenu 50% volledig vega mogelijk

waarvan 1x vegan 43% alleen bezorgen 43% keuzemenu 29% geen vega 43% beide 21% deels keuze 21% deels vega

De restaurants

De volgende restaurant zijn meegenomen in het ‘onderzoek’: Bella Roma , Bird , Chez Antoinette , De Expeditie , De Sjampetter , Engel en Bengel , Goesting , Hök Taverne , Huis Vermeer , Jackies / no. 11 , Jasmin’s, Mio Sogno , St. Maxime, IJsselhotel

*Restaurant Het Arsenaal had het kerstmenu al op 18-12 van de site gehaald, omdat ze al uitverkocht waren. Deze zit daarom niet in de selectie van 14 restaurants-met-kerstmenu. Het kan ook zijn dat ik restaurants gemist heb in mijn zoektocht. Dit zijn overigens niet de enige restaurants waar je met kerst eten kunt afhalen, er is bijvoorbeeld ook Mexicaans, Thais of Indonesisch eten te krijgen met kerst.