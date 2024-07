Rechterflank Europarlement verdeeld in drie blokken

Conservatief rechts, radicaal rechts en extreemrechts: aan de rechterkant van de Europese politiek zijn nu alle smaken vertegenwoordigd. Naast de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) zijn er twee nieuwe blokken gevormd: de ‘Patriotten voor Europa’ met Orbán’s Fideszpartij en het Franse Rassemblement National (RN), en de woensdag opgerichte groep ‘Europa van Soevereine Naties’ rond de Duitse AfD. Met drie partijen op de rechterflank telt het Europarlement nu acht blokken. Een meer dan in de vorige periode.

De Patriotten vormen met 84 vertegenwoordigers uit twaalf landen nu het derde blok in het Europarlement na de christendemocratische Europese Volkspartij (EPP) en het sociaal-democratische blok (PES). Maandag sloot RN zich met dertig afgevaardigden aan bij het initiatief van Orbán’s Fidesz dat met tien afgevaardigden de twee na grootste delegatie vormt. Jordan Bardella, de man die na de voor RN teleurstellend verlopen parlementsverkiezingen in eigen land geen premier kon worden, is meteen benoemd als voorzitter van de groep. Wilders had zijn zes leden al eerder aangemeld. Hij verklaarde dat zijn PVV zich bij de Patriotten aansluit om “ons joods-christelijke erfgoed te beschermen. En onze gezinnen.” Het blok is grotendeels een vervanging van de oude groep Identiteit en Democratie (ID). Andere leden zijn de Italiaanse Lega (8 leden), het Tsjechische ANO (7), de Oostenrijkse FPÖ (6 ), Vox uit Spanje (6), Vlaams Belang (3), Chega uit Portugal (2), de Deense Volkspartij (1), een lid van het Tsjechische Eed, een Hongaarse Christendemocraat, een Let van de partij Latvia First en een Griek van de partij Voice of Reason.

De AfD maakte in het vorige parlement ook deel uit van de ID-groep. De Duitsers werden er uitgezet, onder meer vanwege vergoelijkende uitspraken van Maximilian Krah over de SS. Krah is vervolgens ook uit de AfD gezet, maar dat mocht niet baten. Le Pen wil niet meer met hen samenwerken. Daarom richtten de AfD afgevaardigden in het Europarlement deze week een nieuwe groep op die nu in totaal 25 leden telt. Met 14 leden zijn de Duitsers verreweg de grootste. De groep telt verder drie Bulgaren van de partij Revival, drie van de Poolse Confederatiepartij en eenpitters uit Frankrijk, Litouwen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. De leiders van ‘Europa van de Soevereine Naties’, de Duitser René Aust en de Pool Stanisław Tyszka beloofden dat hun groep radicaler zal zijn dan de Patriotten. Wat dat precies betekent zullen we moeten afwachten. De onderlinge verschillen binnen de nieuwe groep zijn aanzienlijk. De Bulgaren zijn openlijk pro-Russisch terwijl de Polen steun aan Oekraïne tot nu toe niet hebben afgewezen. Ook binnen het blok van de Patriotten zijn er op dit punt nogal wat verschillen.

Sinds het vertrek van de Britse Tories is de aanvankelijk centrum-rechtse ECR verder naar rechts opgeschoven. Na de laatste Europese verkiezingen zijn de Italiaanse Fratelli d’Italia (FI) en de Poolse PiS de belangrijkste partijen in deze groep met 24 resp. 18 afgevaardigden. De in totaal 78 leden komen uit 22 verschillende partijen. Daaronder ook de Belgische Nieuwe Vlaamse Alliantie (NVA) van Bart de Wever, de Zweden Democraten en de SGP uit Nederland. Een zeer divers gezelschap met vooral veel eenpitters. De ECR staat van de drie extreemrechtse partijen het dichtst bij de centrum-rechtse EPP en de door verlies van Macron sterk ingekrompen liberale fractie Renew. Het is niet uitgesloten dat de EPP voortaan wat meer naar rechts zal kijken om steun te vinden voor wetsvoorstellen of -wat nu eerst aan de orde is- de benoeming van de Europese top. Ursula Von der Leyen ambiëert continuering van het voorzitterschap van de Europese Commissie. De fractiediscipline is in het Europarlement echter niet zo groot dat ze op voorhand op alle stemmen kan rekenen van de haar in principe wel gunstige gezinde centrumblokken EPP, de PES en Renew. Concessies aan leden van de ECR zouden dan een optie kunnen zijn.

Radicaal en populistisch rechts is met drie fracties meer verdeeld dan in de vorige parlementsperiode. Maar de fracties zijn wel aanzienlijk gegroeid. In volgorde van grootte komen na de EPP en de PES de fracties van de Patriotten en de ECR. Daarna pas komen de liberale fractie Renew (77 zetels), de Groenen (53) en het Linkse blok (39). In dat laatste blok is het Franse LFI het grootst en zit ook een Nederlandse afgevaardigde van de Partij voor de Dieren. Met 25 zetels sluiten de Soevereinen de rij.