Quote du Jour | Stop met discussiëren, schouders eronder

Laten we met zijn allen ons best doen: die regels dienen ergens voor. Ik zou zo graag zien dat we even stoppen met discussiëren en samen onze schouders eronder zetten.

Minister-president Rutte weer aan het woord? Nee, een 56-jarige ex-corona patiënt, die zijn opname op de IC kan navertellen.

Premier Rutte en minister De Jonge zijn wel bij de officiële start van ‘Aandacht voor elkaar’, bedoeld om initiatieven en acties onder de aandacht te brengen, ter “inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.” Op de hiervoor ingerichte website worden ervaringsverhalen vermeld en kun je in de activiteitenagenda zien wat er zo al in het land wordt gedaan.

Vooral in maart, toen de eerste coronamaatregelen van kracht werden, de ziekenhuizen volstroomden en het aantal overledenen toe begon te nemen, berichtten de media bijna dagelijks over hartverwarmende, ondersteunende initiatieven.

Nu het aantal besmettingen explosief toeneemt en het zorgpersoneel weer onder druk komt te staan, zijn extra maatregelen nodig. Hadden meer mensen maar in maart geluisterd naar de 29-jarige horecamedewerker, die gelukkig niet naar het ziekenhuis moest, maar wel flink ziek werd en jongeren waarschuwde.

Of had echt iedereen in april de oproep van de 22-jarige coronapatiënt ter harte genomen om zich vooral wél aan de regels te houden.

Had men zich in mei maar voldoende gerealiseerd dat het verhaal van de niet-drinkende en niet-rokende 60-jarige Abcoudenaar niet op zichzelf staat en dat een deel van de patiënten die corona overleven, de rest van hun even longpatiënt zulle zijn.

Of dat men in juni na lezing van het verhaal van een 52-jarige patiënt met milde klachten, beseft dat ook in dat geval het herstel een langdurige kwestie kan zijn.

En zelf toen het in juli allemaal veel rustiger leek te zijn, bleven de verhalen komen. Onder andere van de 16-jarige jongen uit Breda, die een week op de IC lag. Hij is er goed bovenop gekomen maar zegt wel: “Ik heb wel discussie. Ik zeg ook: houd nou afstand, je hebt bij mij gezien hoe het ook kan gaan.”

Om de oud-marinier nog maar eens te parafraseren: ‘Laten we met zijn allen even stoppen met discussiëren en samen onze schouders eronder zetten’. En met aandacht voor elkaar….