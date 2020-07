Quote du Jour | Professionally cancelled pundit

The professionally cancelled pundit is a genre of primarily center-right contrarian who makes their living by deliberately provoking outrage online, and then claiming that the outrage directed at them is evidence of an intolerant left run amok.

Er wordt de laatste weken veel geschreven over ‘cancel culture‘. Daarbij is echter lang niet altijd duidelijk waar mensen nu precies op doelen. Gaat het om online heksenjachten, boycotcampagnes, niet-aflatende kritiek op Twitter, iets anders, een combinatie van deze dingen?

Een aantal mediafiguren dat nu steen en been klaagt over deze afrekencultuur betreft echter precies degenen die hun carrière te danken hebben aan online ‘outrage culture’, meent Moira Donegan, columnist voor The Guardian.

Exodus

Zo verliet een zekere Bari Weiss van de week met veel tromgeroffel de opinieredactie van New York Times. Ze had genoeg van de steeds verder om zich heen grijpende afrekencultuur, zo liet ze weten. Ze zou door collega’s worden gemeden en openlijk afgezeken op werkkanalen.

Weiss was een paar jaar eerder aangetrokken om dwarse stukken te werven die liberaal-progressieven tegen de haren instreken. ‘Diversiteit in meningen’, noemde de opinieredactie dat. Het leverde vooral voorspelbare columns over de intolerantie van linkse studenten en stukken waarin recalcitrante centrumrechtse opinieventers werden opgehemeld.

De stukken die Weiss plugde werden inderdaad grif gelezen, juist omdat ze steeds weer ergernis wist op te wekken. Weiss wijst in haar klaagzang met een beschuldigende vinger naar Twitter, stelt journalist Mehdi Hasan, maar ze zou nooit zo bekend zijn geworden zonder steeds behendig in te spelen op de verontwaardigingsfabriek die Twitter is.

Opzet

Volgens Jeet Heer (redacteur voor The Nation) was dat ook de opzet. De werving van Weiss bij de New York Times vormde onderdeel van een bredere strategie, uitgezet door James Bennet, hoofdredacteur van de opiniepagina.

James Bennet underlying theory of editing was something like this: We can no longer convince each other, but we can still entertain each other. The real premium is to be outrageous — all the more valuable since clicks & engagement are the name of the game in social media era.

Bennet moest begin juni het veld ruimen, nadat de NYT een opiniestuk van de rabiaat-reactionaire senator Tom Cotton had afgedrukt waarin deze opriep het leger in te zetten om de straten van de Amerikaanse steden schoon te vegen. Aangezien verslaggevers van de protesten op dat moment regelmatig zelf het mikpunt waren van politiegeweld, riep dat een storm van protest op.

Clickbait

Bennets project is op een sof uitgelopen, aldus Heer, vooral omdat de columnisten en redacteuren die hij aantrok niet de kwaliteit in huis hadden om ook inhoudelijk goede stukken te produceren. Ze slaagden er daardoor niet in daadwerkelijk discussie uit te lokken, enkel ergernis. En dat lijkt voldoende, aangezien dergelijk clickbait een boel online verkeer opleverde. De analyse waarop Bennet zijn strategie baseerde, zo meent Heer, snijdt echter hout.

Ook in het Nederlandse medialandschap kan men onmiskenbaar de werking van een vergelijkbare filosofie waarnemen.

Opiniestukken in landelijke kranten lijken vaak geschreven te worden om maar zoveel mogelijk verontwaardiging op social media op te roepen; en discussies in radioshows worden verknipt tot clipjes die zo tendentieus mogelijk worden weergegeven. Koppen moeten vooral smeuïg zijn, en Jort Kelder lijkt niet van de beeldbuis af te branden omdat ‘ie er altijd wel in slaagt links en rechts mensen op de kast te jagen met een snedige oneliner of badinerende vraagstelling.