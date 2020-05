Quote du Jour | Overlevingskansen

I do support lockdown, I do support every sensible precaution being taken because the virus is so contagious. But remember this. Your odds of survival are massively better than were those of a civilian in a country that your country chose to invade in recent years. Did you, personally, do enough to try to stop that?

(Vertaling: Ik steun lockdown, ik steun alle verstandige voorzorgsmaatregelen die worden genomen omdat het virus zo besmettelijk is. Maar onthoud dit: Uw overlevingskansen zijn enorm beter dan die van een burger in een land dat uw land de afgelopen jaren heeft gekozen binnen te vallen. Heb je persoonlijk genoeg gedaan om dat te stoppen?)

Craig Murray, voormalig Brits diplomaat en ambassadeur in Oezbekistan, later klokkenluider en mensenrechtenactivist, begrijpt dat de coronacrisis voor velen mensen apocalyptische dimensies heeft. Prima om je op de vierde Apocalyptische ruiter (ziekte en dood) te richten, die op jou persoonlijk aan komt stormen, maar vergeet de anderen, en met name de tweede ruiter (oorlog) niet.

There are four horsemen of the apocalypse, and while of course I do not blame people for focusing on the one which is riding at them personally, do not forget the others. Coronavirus has not finished killing. But then nor have western wars.

Craig Murray somt op hoeveel doden er zijn gevallen in Irak, Afghanistan, Libië, Syrië en Jemen, mede door directe en indirecte bemoeienis van Westerse mogendheden. Hij `betreurt ten zeerste de enorme hoeveelheden die aan oorlog worden uitgegeven, de 220 miljard dollar die wordt verspild aan Trident-raketten, terwijl de meest elementaire voorzorgsmaatregelen tegen de veel reëlere dreiging van een pandemie niet werden genomen, omdat de Tories een maar paar miljoen aan de ´ ´National Health Service´ wilde spenderen.`

Niet alleen de doden die vielen door bombardementen en beschietingen, ook de schade die drinkwatervoorzieningen, elektriciteit en medische faciliteiten is toegebracht heeft doden tot gevolg.

Bombing people into freedom has collateral damage.

Craig Murray hekelt de hypocrisie van degenen die de invasie in Irak (gebaseerd op valse informatie) steunden en die nu zich wel ernstig zorgen zeggen te maken over het leven van mensen.

Het hele artikel is te lezen op het weblog van Craig Murray.



