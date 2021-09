Quote du Jour | Hoe links in Oost-Europa de massa verloor

Na de val van het communisme groeide in Oost-Europese landen de sociale ongelijkheid. Linkse partijen volgden westerse neoliberale economische recepten en verloren zo een belangrijk deel van hun potentiële aanhang aan populistisch rechts.

Op basis van een recent boek van Kristen Ghodsee en Mitchell Orenstein, Taking Stock of Shock; social consequences of the 1989 revolutions, stelt Sheri Berman op Social Europe dat de steun voor de PiS in Polen en Fidesz in Hongarije het gevolg is van een kritiekloos overnemen van neoliberalisme in de jaren negentig met economische gevolgen die vergelijkbaar zijn met de Great Depression.

Gedurende deze periode nam de armoede gemiddeld met 23 procentpunten toe en ‘in tien landen, waaronder Polen, stegen de armoedecijfers met 49 procent of meer voordat ze begonnen af te nemen’. Ghodsee en Orenstein ontdekten dat ‘op het hoogtepunt van de ellende in 1999, 45 procent van alle mensen in postcommunistische landen … onder de absolute armoedegrens van $ 5,50 per dag leefde’. Bovendien, zoals Ghodsee en Orenstein opmerken, ‘is het één ding om voor de eerste keer in je leven in diepe armoede te worden geduwd. Het is iets heel anders om in armoede terecht te komen als sommige mensen om je heen genieten van voorheen onvoorstelbare niveaus van persoonlijke rijkdom.’ Dit laat volgens hen ‘diepe littekens’ op ‘de collectieve psyche’ achter.

Een brede laag aan de onderkant van de maatschappij leed onder deze situatie.