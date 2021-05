Quote du jour | De Participatiewet

QUOTE - Het sociaal minimum in Nederland moet linksom of rechtsom omhoog. En het systeem van uitkeringen, toeslagen en aanvullende regelingen waarin mensen met lage inkomens nogal eens verdwalen, is hard aan een drastische vereenvoudiging toe. Dat vindt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Goh. Voor de lezer van deze site zal het geen totale verrassing zijn, zullen we maar zeggen. Ook niet voor mensen die zelf hebben geleefd van de bijstand, of mensen kennen die dat hebben gedaan, of mensen die in algemene zin de actualiteiten volgen. Want:

De laatste jaren komen er met regelmaat voorbeelden aan het licht van mensen die vermorzeld worden tussen de raderen van de uitkeringsbureaucratie. Zo gaat er bijvoorbeeld veel mis op het moment dat mensen naast een uitkering gaan werken.

Eens kijken of (en wat) deze en komende regering hier mee gaan doen. Er lijkt enige hoop te zijn.