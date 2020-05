Quote du Jour | Banen én Piketty

Je kunt niet én banen willen én Piketty aanhangen.

In een reactie tegen Jesse Klaver in de Tweede Kamer tijdens het debat over de coronacrisis nam Mark Rutte de stelling in dat als je meer banen wil, je de uitkomsten van het onderzoek van Piketty niet moet volgen. Hoogleraar Leo Lucassen geeft als reactie daarop dat dit niet klopt en verwijst naar de periode kort na de Tweede Wereldoorlog:

Ja dat kan juist wel. In de naoorlogse periode was de herverdeling in Europa het grootst, sociale ongelijkheid relatief gering en de werkloosheid historisch laag. https://t.co/kEg9D9mtZI — Leo Lucassen (@Leolucassen) May 21, 2020

Een meta-analyse uit 2016 laat zien dat economische ongelijkheid weldegelijk leid tot verminderde economische groei. Dit effect is sterker in ontwikkelingslanden. Verder is vermogensongelijkheid schadelijker dan inkomensongelijkheid. Met name de vermogensongelijkheid is in Nederland aan de hoge kant. Sind kort weten we dat het vermogen van de rijkste Nederlanders ongeveer twee keer zo groot is als eerder gedacht. Conclusie: vermogensherverdeling is een topprioriteit voor het stimuleren van de economie.