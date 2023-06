Persconferentiepoëzie

COLUMN - De wekelijkse persconferentie na de ministerraad mag ondertussen wel de persconference van Rutte gaan heten. Totaalkunst. Een woordendans rond de hete brij. Puur poëzie door de kracht van herhaling.

De laatste persconferentie was weer zo’n voorbeeld. Niet voor de eerste keer probeerde een van de journalisten bij Rutte een bekentenis te ontlokken dat hij een van de oorzaken is dat het wantrouwen in de politiek naar de knoppen is. Vorig jaar, 13 mei, waren we getuige van het spel tussen Sam Hagens (SBS) en Rutte:

Hagens: “Ziet u uzelf nog als de premier die problemen oplost?”

Rutte: “Dat is in ieder geval mijn ambitie, ja.”

Hagens: “Want als je kijkt naar de afgelopen twaalf jaar kun je ook zeggen dat u problemen veroorzaakt.”

Rutte: “Ook, ongetwijfeld. Als je bestuurt gaan er ook dingen niet goed, zeker. Maar ik ben ook trots op heel veel dingen die wel bereikt zijn.”

Afgelopen vrijdag was het weer feest. Ook nu provoceerde een journalist van SBS (Merel Ek) de “opperbaas” (Ruttes eigen woorden) van Nederland.

Merel Ek opende het bal met:

Meneer Rutte, voelt u zich verantwoordelijk voor het vertrouwen in de politiek in Nederland?

Rutte was meteen geïrriteerd:

Dat soort algemene vragen die gaan naar een vraag die u wilt stellen. Stel gewoon de vraag. Want dit zijn van die open deuren. Ja natuurlijk voel ik mij verantwoordelijk voor het vertrouwen in de politiek in Nederland. Dat is toch logisch, ik bedoel… laten we nou op zo’n vrijdagmiddag ook een serieuze persconferentie hebben. Ik vind het geen serieuze vraag.

Na nog wat gekissebis komt het gesprek op gang en vraagt Ek:

(…)denkt u dat u een van de redenen bent dat het vertrouwen in Nederland zo laag is in de politiek?

Zoals Ek haar collega Hagens herhaalt, zo herhaalt Rutte ook zichzelf:

Ongetwijfeld.

Wat later in het gesprek wil Ek toch een bekentenis van Rutte en dan wordt hij uiteindelijk echt woest.

Ek: “(…)u denkt niet dat u een van de oorzaken bent bijvoorbeeld, neem even een ander ding, het 1 april debat, wissen van Sms’jes, dat soort dingen, dat het wantrouwen zo groot is op dit moment?”

Rutte: “Wacht even, het 1 april debat heb ik een fout gemaakt. Ik zei ‘ik heb het niet over’…”

Ek: “U zegt ‘het is een optelsom’.”

Rutte: “Ja, sorry maar als je ‘m noemt, dan moet ik ook even de kans hebben uit te leggen wat er speelde voor de kijker. Op 1 april…”

Ek: “Nou dat weten ze denk ik nog wel.”

Rutte: “Wil je het antwoord?”

Natuurlijk wil ze het antwoord en Rutte riedelt zijn gebruikelijke aalgladde ‘mea culpa’, nu over zijn aandeel in het ‘Omtzigt functie elders’-bedrog. En hij is helemaal klaar met de gewiste sms’jes:

Dus we kunnen wel steeds, en dat accepteer ik, dat is uw goed recht, al die dingen blijven terughalen en optellen en zeggen zie je wel die Rutte die belazert alles, maar dat is gewoon niet waar.

Ek herinnert Rutte er aan dat het onderwerp ‘het vertrouwen in de politiek’ is. Ook daar heeft Rutte wel genoeg van.

Ek: “Nee ja maar het gaat niet daarom, het gaat meer om het feit dat het vertrouwen zo laag is in de politiek.”

Rutte: “Ja maar als u het steeds herhaalt dan wordt het ook niet groter, nu moet u wel de dingen…”

Ek: “O ja nee nu ligt het bij mij dat ik dit soort dingen blijf oprakelen.”

Rutte: “Nee maar u kunt wel een klein beetje helpen door misschien niet die sms’jes er weer bij te halen, want dat is echt onzin, dat is echt onzin.”

Dat is echt onzin, dat is echt onzin.



