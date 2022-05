Krijgen we ons land nog terug?

COLUMN - Je kan iemand met een Ruttiaans geheugen het niet kwalijk nemen dat door vergetelheid soms wat dingen er bij in schieten. We moeten ook niet vergeten dat een minister-president onmenselijk veel aan zijn hoofd heeft. Dat kan nooit allemaal in de grijze cellen worden opgeslagen.

Zou Rutte ‘de Nederlander’ vergeten zijn? Een brutale journalist wilde dat weten op de laatste persconferentie na de ministerraad.

Hagens (SBS): Ziet u zichzelf nog als de premier die problemen oplost?

Rutte: Dat is in ieder geval mijn ambitie, ja.

Hagens: En als je kijkt naar de afgelopen twaalf jaar kun je ook zeggen dat u problemen veroorzaakt.

Rutte: Ook, ongetwijfeld, als je bestuurt gaan er ook dingen niet goed, zeker. Maar ik ben ook trots op heel veel dingen die wel bereikt zijn.

Hagens: Ik denk namelijk dat het een patroon is waarbij de burger, de Nederlander, vergeten wordt. Bent u het daarmee eens?

Rutte: Nee. Nee er is niemand in de politiek die zegt ‘we gaan de Nederlander vergeten’

In de discussie die volgt doet de journalist een tot mislukken gedoemde poging Rutte zo ver te krijgen dat hij erkent eerder probleemmaker dan probleemoplosser te zijn.

Hagens:

Als je kijkt naar de afgelopen twaalf jaar kun je ook zeggen dat u problemen veroorzaakt.

Rutte:

Ook, ongetwijfeld, als je bestuurt gaan er ook dingen niet goed, zeker. Maar ik ben ook trots op heel veel dingen die wel bereikt zijn.

Wat nog niet is bereikt, is de grote belofte die Rutte deed bij het aantreden van zijn eerste kabinet. Mocht hijzelf het vergeten zijn: de beelden zijn er nog. Op 3 minuut en 40 seconden spuit hij het roemruchte

Ten derde gaan we de doelstellingen bereiken door dit land terug te geven aan de hardwerkende Nederlanders

Een jaar later herhaalt hij het nog maar eens. De VVD werd, landelijk gezien, de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. In het feestgedruis (zie op 3 minuut 04) belooft hij stellig

We gaan er voor zorgen dat we dit prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders

Nu was dat niet bijster origineel. In 2002 liet de LPF (Lijst Pim Fortuyn) dit in de statuten vastleggen:

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel: de burgers van Nederland intensief te betrekken bij en te laten participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties, kortom: het land terug te geven aan de mensen in het land.

Of het nou mensen, hardwerkenden of Nederlanders zijn, ‘het land en de burgers’ wordt het mantra van rechtspopulistische politici. In 2005 schrijft Geert Wilders een Onafhankelijkheidsverklaring en noteert:

Ik wil die elite daarom ook op andere fronten bestrijden. Ik wil dit land teruggeven aan zijn burgers.

Het is helemaal niet vreemd dat Rutte jaren later preludeert op dat thema. Hij heeft het geleerd van Wilders.

Vandaag mag Rutte aan de Tweede Kamer vertellen hoe het nou zit met die gewiste sms’jes. Grote verrassing: Rutte herinnert zich een van de gewiste berichten.

Zo schiet me ineens een sms’je te binnen waar ik mijn adviseurs vroeg of het een goed idee was de slogan ‘het land terug aan de Nederlanders’ te introduceren. Het antwoord was: ja, doe maar. Jammer dat die sms’jes zijn gewist. U begrijpt: dat gaat dus niet door.

Zo zal het niet gaan. De Kamerleden zullen weer hun hoofden stoten tegen een betonnen muur van stoïcijnse excuusjes en ontkenning.

Debat na debat over het ene ongeluk na het andere. Het lijstje kan iedereen nu wel dromen: Groningen en het gas, stikstofdossier, toeslagenaffaire, wooncrisis, falend asielbeleid. En dat alles omdat Rutte vergeet dit land terug te geven aan de mensen. Of was dat van meet af aan de bedoeling?

-o-o-o-

De discussie tussen journalist Sam Hagens (SBS) en Rutte zie je hier:





Het is dat we er mee zijn gestopt, maar ook dit (de sms-affaire) zou toegevoegd kunnen worden aan het oprutten-dossier.