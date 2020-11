De bluf van Viktor Orbán

ELDERS - Polen en Hongarije blokkeren de goedkeuring van de zevenjarige begroting van de EU waardoor ook het coronaherstelfonds in gevaar komt. De Hongaarse premier Viktor Orbán ligt op ramkoers. Gisteravond bespraken de EU-regeringsleiders de crisis. De verwachting was niet dat ze er in een keer uit zouden komen.

Het acute conflictpunt is de koppeling van subsidies aan de vereisten voor een rechtsstaat, maar je zou het ook kunnen zien als de climax van een reeks van disputen tussen enkele huidige Centraal-Europese regeringsleiders enerzijds en hun West-Europese collega’s, de meerderheid in het Europarlement en de Europese Commissie anderzijds. De Sloveense premier Janez Jansa, bondgenoot van Orbán, verklaarde de dissidenten te steunen omdat het koppelen van EU-geld aan de rechtsstaat ‘politiek gemotiveerd’ zou zijn en niets meer of niets minder betekent dan ‘het einde van de EU zoals we die kennen’. Orbán legde ter verklaring van zijn veto de link met een van de langste en heftigste conflicten tussen Brussel en Boedapest. Hij zei woensdag nog steeds achter zijn veto te staan. “Brussel beschouwt kennelijk alleen landen die migranten binnenlaten als rechtsstaat-landen.” De recente voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw en voor lidstaten vrijblijvender migratiebeleid hebben kennelijk geen indruk gemaakt.

Dat Orbán de gok aandurft om zich tegen de begroting te keren waardoor zijn eigen land ook miljardensteun kan gaan missen duidt er op dat dit conflict verder gaat dan een reactie op de omstreden maatregelen.

Boodschappen voor thuis

De halsstarrige houding van de Poolse en Hongaarse premier en de steun van hun Sloveense collega (die overigens meteen ontkracht werd door zijn minister van Justitie) hebben natuurlijk alles te maken met binnenlandse politiek verhoudingen. Zo gaat dat in de EU. De regeringsleiders komen zelden met Europese standpunten die niet ingegeven zijn door binnenlandspolitieke overwegingen. Daarin verschillen de Centraal-Europese leiders niet van Rutte of Macron. In Polen heeft de PiS het moeilijk tussen rechts en extreem-rechts en premier Morawiecki hoopt met een ferm nationalistisch standpunt zijn positie te kunnen redden. Orbán heeft zijn machtspositie van begin af aan gebaseerd op waarschuwingen voor buitenlandse vijanden: de immigranten, de islam, en vooral de ‘ondermijnende’ invloed van liberale westerse waarden op ’s lands christelijke cultuur.

Christelijke cultuur

Zo verdedigt zijn minister van Justitie Judith Varga de recente plannen voor adoptiewetgeving. “Hongarije beschermt de instelling van het huwelijk, dat is gebaseerd op een consensuele verbintenis tussen een vrouw en een man, en beschermt voorts het gezin als de basis waarop de natie kan overleven. De basis van relaties binnen een gezin is het huwelijk, evenals de relatie tussen ouders en kinderen. De vader is een man, de moeder is een vrouw.” Aldus Varga ter verdediging van haar voorstel homo’s uit te sluiten. Opvallend genoeg ontbreken homo’s in de berichtgeving van het regeringsgezinde Remix over Varga’s standpunt . De minister wil met haar wetswijzing ‘garanderen dat toekomstige generaties worden opgevoed volgens waarden die verenigbaar zijn met de christelijke cultuur van Hongarije (maar) de Hongaarse regering wil geen enkele groep aanvallen of haar bestaande rechten ondermijnen’. Ondertussen gebeurt precies dat nu natuurlijk wel.



De homo-vijandige opstelling van een, weliswaar geschorst, lid van de Europese Volkspartij (EPP) zouden de Europese christendemocratische vrienden er toe moeten bewegen definitief met Orbán’s Fidesz te breken. Als ze het inzake de acceptatie van gelijke rechten voor LHBT-minderheden eens kunnen worden. Niet alle christendemocraten zijn even progressief op dit punt. Dat de breuk met Orbán niet wordt geforceerd zal daarnaast vooral ook te maken hebben met de angst dat Hongarije helemaal zijn eigen weg gaat als Orbán definitief wordt uitgestoten. Chantage kun je het noemen, precies zoals Orbán de koppeling tussen handhaving van de rechtsstaat en de subsidies karakteriseert.

Economische vooruitzichten

Orbán bluft dat hij de Europese subsidies helemaal niet nodig heeft. Zijn land is sterk genoeg. Op dit moment lijkt daar gezien de cijfers iets voor te zeggen. Maar hoe lang blijft dat zo? Als bondskanselier Merkel belangrijke Duitse investeringen ( in de autoindustrie bv.) weet op te houden in ruil voor concessies zal de Hongaarse premier toch moeten kiezen. Op voorhand heeft zijn minister van Financiën daarom gisteren een verdubbeling van de investeringssubsidies voor grote bedrijven aangekondigd. Met andere woorden: Merkel kan wel dreigen met terugtrekking van Duitse bedrijven, maar gaan die bedrijven daarmee akkoord als ze dubbel zo goedkoop in Hongarije kunnen investeren. Met al die goedkope, maar goed geschoolde arbeidskrachten? Het valt te raden waar de kosten van deze nieuwe tegemoetkoming aan buitenlandse investeerders terecht zullen komen.

Populisten

Europeanen zijn geen Amerikanen. Toch zijn er wel overeenkomsten in de achtergronden van de steun van de Europese Trump-adepten met de stemming in de VS. Onder de titel ‘Werk, gezin en vaderland’, schreven Mitchell Orenstein and Bojan Bugaric een artikel voor Social Europe over de Centraal-Europese populisten. Ze menen ‘dat populisten uit Midden- en Oost-Europa als antwoord op neoliberaal beleid een nieuwe benadering van sociaal beleid hebben ontwikkeld, gebaseerd op conservatieve modellen uit het verleden, die kunnen worden samengevat in de oude Vichy-slogan “werk, gezin, vaderland”.’ In Polen is dat het duidelijkst zichtbaar in het conservatieve beleid van PiS dat gepaard gaat met genereuze steun aan arbeidersgezinnen. In Hongarije streeft Orbán naar een soort nationalisatie van bedrijven. Hij stimuleerde ook lokale werkgelegenheidsprogramma’s. In contrast met veel andere EU-lidstaten stegen in Hongarije volgens een regeringsinstituut de lonen, tussen 2010, toen Orbán aan de macht kwam, en 2018 met wel 59%. Volgens Orenstein en Bugaric lag dat vooral aan belastinghervormingen, maar toch.



Voortplantingstoeslag

Orbán is voorts geobsedeerd door het belang van het gezin. De hoeksteen van de samenleving, zoals de Nederlandse christendemocraten nog niet zo lang geleden propageerden. En er moeten meer Hongaarse kinderen komen, vindt hij, terwijl op dit moment veel kinderen het land de rug toekeren om in Duitsland of Engeland te gaan studeren of werken. ‘De regering biedt nu een levenslange vrijstelling van inkomstenbelasting voor vrouwen die vier of meer kinderen baren en grootbrengen. Vrouwen onder de 40 die voor het eerst trouwen en minimaal drie jaar hebben gewerkt, komen in aanmerking voor een ‘vruchtbare’ lening van € 31.700 tegen een gereduceerd tarief, die wordt kwijtgescholden als ze kinderen hebben. De regering kondigde ook subsidies aan voor grotere gezinnen die grotere auto’s kopen en grootouders die zorg verlenen, evenals meer kinderopvangplaatsen.’

Strijd over de rechtsstaat

Voor veel Polen en Hongaren is de strijd om de rechtsstaat die nu in Brussel wordt gevoerd een ver-van-mijn-bedshow. Zij zullen meer gewicht hechten aan sociale maatregelen van hun regering. En de regeringsleiders zullen ze zeker willen helpen met die prioriteitstelling.

Het conflict met de andere regeringsleiders zal nu vooral (opnieuw) gaan over de vraag wat een rechtsstaat eigenlijk is. Justitieminister Varga heeft al gevraagd naar objectieve criteria en voorbeelden. Maar die geven ze niet, zei ze, ‘want de “rule of law” betekent voor onze tegenstanders eenvoudig alles wat hen niet bevalt in Hongarije’. Ze heeft geen gelijk, want er zijn wel degelijk criteria geformuleerd, zoals ‘het in gevaar brengen van de onafhankelijkheid van de rechtsstaat’. En: ‘het niet voorkomen, corrigeren en bestraffen van willekeurige of onwettige beslissingen van overheidsinstanties, waaronder wetshandhavingsinstanties’. Maar concrete voorbeelden geven, dat is nog niet zo eenvoudig. Wat, als we als voorbeeld van het laatstgenoemde criterium de push-backs van de Griekse grenswachten en de gezamenlijke EU grensbewakingsdienst Frontex ter tafel zouden brengen?