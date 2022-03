Oorlog in Oekraïne: Tractor vs Tank

TWITTER - Als de humor stopt, is de oorlog verloren. Tussen alle ellende van de verschrikkelijke invasie door Rusland van Oekraïne is er gelukkig nog humor te vinden. En grappig genoeg, ontstaan door onverwachtse acties juist tijdens die oorlog.

Het begon allemaal ergens eind februari toen het eerste filmpje opdook van een Oekraïense tractor die een Russisch pantservoertuig wegsleepte. Op zichzelf al amusant.

Maar toen iemand er een Benny Hill muziekje onder zette begon het bal.



That footage of the Ukrainian tractor towing away a Russian tank is even better accompanied by the Benny Hill music 😂 pic.twitter.com/RErSqOcNTS — Alex Watson (@imalexwatson) February 27, 2022

Maar al snel bleek het geen incident te zijn. De boeren in Oekraïne hadden de smaak al aardig te pakken. Ze sleepten echt alles weg wat maar een beetje mobiel was.

Een pantservoertuig met ongedefinieerde functie:

Another Ukrainian farmer stealing another Russian military vehicle

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦 pic.twitter.com/MeyvoGbsUG — Billy Boston Strong 🌊 🌊 🌊 💉3, Stand with 🇺🇦 (@BillyBostonStr) March 1, 2022

Een mobiele luchtafweerinstallatie:

Watching videos of Ukrainian farmers stealing Russian military equipment worth tens of millions of pounds – in this case a Tor-M2 SAM system – will absolutely never get old.👇🇺🇦pic.twitter.com/1ydfHcdiTP — Jimmy (@JimmySecUK) March 4, 2022

Een amfibievoertuig:

Ukrainian farmer pulling a Russian BTR with his tractor. https://t.co/uAGwBKM8NC pic.twitter.com/dGZzuSEm7Q — Rob Lee (@RALee85) March 4, 2022

Een tank:

Nog een pantservoertuig:

And the trend continues: #Ukranian farmer drags away a #Russian tank with his tractor. pic.twitter.com/OeE3qtFcDO — Nachmen Donn (@NachmenDonn) March 6, 2022

Nog een luchtafweerding:

So for years, Russia would flood the Internet with their memes of military superiority. The reality is something else. See Russian tank being hauled off by Ukrainian tractor defense forces. pic.twitter.com/Y9g2UhKAhw — Antonio Serrata 🇺🇦🇺🇲 (@tonyserrata) March 8, 2022

En een herlaadbak voor die luchtafweerdingen:

Reportedly a captured Russian Osa-AKM air defense 9T217B transloader. https://t.co/BoHcux63QZ pic.twitter.com/VXtesFlPMR — Rob Lee (@RALee85) March 11, 2022

De meme was geboren. Social media schoot door.

In no time was er een aparte legerdivisie bedacht voor Oekraïne, de tractordivisie:

En werden er ook ineens heel andere dingen van de Russen weggesleept:

BREAKING: Ukrainian farmer steals Soyuz rocket pic.twitter.com/H9VHBV9TLt — Sputnik (@Sputnik_Not) March 9, 2022

En toen signaleerde iemand een tractor in het water:

Group of Kyiv farmers set out to sea to hunt Russian submarines pic.twitter.com/W6kSahtL8S — Sputnik (@Sputnik_Not) March 10, 2022

Niets was meer veilig of heilig:

En iemand constateerde dat als de boeren in dit tempo doorgingen, ze binnenkort de grootste tankvoorraad van de wereld zouden hebben:

De eerste games verschenen:

Getting a new game this weekend pic.twitter.com/0xgiUJR4Ge — Darren M (@Eyesinthatsky) March 9, 2022

En Lego speelde in op de trend:

Just Out!! Special #Ukrainian #Tractor Set. Complete with Farmer, Tractor, T-72 Tank, Pig Pen, X2 Pigs and X2 Captured #Russian Soldiers (The others ran away) pic.twitter.com/uXlIljVZN1 — Путин – мудак (@mudak_putin) March 11, 2022

Tot slot is er al een remake van een bekende film in de maak:

En u dacht dat wij het in Nederland moeilijk hadden met die paar acties met tractoren… U kijkt er nooit meer op dezelfde manier naar!