Onvermoeibare Blinken is bezig de ster te worden van een grimmige soap

NIEUWS - Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken houdt de schijn op van een eventueel akkoord voor een vredesbestand. Intussen gaat de slachting in Gaza gewoon door en komen de Israëlische gijzelaars niet vrij.

De bloedige veldtocht van Israël in Gaza is aan het veranderen in een grimmige soap. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is in Israël uit zijn vliegtuig gestapt om de Israëli’s te vertellen dat de VN-Veiligheidsraad akkoord is gegaan met hun voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza. Dat heeft de V-raad inderdaad besloten – met 14 stemmen bij één onthouding, namelijk Rusland.

Drie fasen

Het voorstel betreft een drie-fasen-project: in de eerste fase worden gijzelaars bevrijd en wordt er zes weken niet geschoten, in de tweede fase worden alle gijzelaars losgelaten, en in de derde fase kan er worden gepraat over een wederopbouw van Gaza.

Goed idee, zult u misschien zeggen. Eindelijk stopt het zinloze geweld. Maar hoezo is dit een voorstel gedaan door Israël? Iedereen weet dat Netanyahu met de hardnekkigheid van een kind dat om snoepjes bedelt steeds blijft herhalen dat hij pas ophoudt met oorlog voeren als Hamas is vernietigd. Nou ja, dat gaat Blinken dus voor elkaar krijgen, als het inderdaad een Israëlisch voorstel was. Gelooft u dat? Dat Blinken daar tijdens zijn zesde (of was het al de zevende?) nutteloze reis in gaat slagen?

Voor de vorm

Intussen heeft Hamas zich blij getoond met het voorstel. Het is, zegt het, bereid om over de voorwaarden te gaan onderhandelen. Wat?? De voorwaarden? Dus er moet nog worden gesproken over hoeveel gijzelaars tegen hoeveel gevangenen (eigenlijk ook gewoon gijzelaars) in Israëlische gevangenissen en gevangenkampen worden geruild? En ook over de tweede fase moet nog worden gesproken? Zou het wellicht kunnen dat Hamas nog steeds blijft eisen dat Israël zich volledig terugtrekt? Maar dan is er blijkbaar helemaal geen duidelijk voorstel gedaan.

Dan kan Blinken kletsen tot hij een ons weegt en kan intussen al worden begonnen met de voorbereidingen voor zijn zevende of achtste nutteloze ronde. Hij wordt kennelijk nog steeds niet gehinderd door schaamte bij deze exercities. Hij blijft strak in het pak en vormelijk. Intussen gaat wel het bombarderen gewoon door. Er waren vandaag veertig doden bij acht bloedbaden, Het zijn er wel eens meer geweest, pas nog 274, maar het totaal aantal is nu rum boven de 37.000, 37.174 om precies te zijn. De cijfer afkomstig van het regeringsbureau, dus van Hamas, maar ze zullen t.z.t. blijken veel te laag zijn geweest. Net als het aantal gewonden dat nu rond de 85.000 ligt.

Ministershuffle

Intussen is dus minister Bennie Gantz zondag afgetreden, tegelijk met minister Eisenkot en nog een collega. Gantz vond dat Netanyahu geen aandacht had getoond voor de tijd van “Gaza na Hamas” en had een ultimatum gesteld. Er werd door sommige gevreesd dat de ruimte die hij door af treden schiep zou worden ingenomen door de twee fascistische ministers Smotrich en Ben Gvir. Dat gevaar is nog niet helemaal geweken, maar lijkt toch mee te vallen. Het lijkt er meer op dat het vertrek van de vechtjassen (twee van hen zijn chef-staf geweest en Gantz heeft in totaal over vier Gaza-moordpartijen geregeerd) totaal geen verschil zal maken.

Boobytrap

Dan was er het trieste feit te melden dat Israël weer vier man heeft verloren. Het gebeurde volgens Hamas al zondag, in de Shaboura-wijk van Rafah in het oosten van de stad, waar een groep soldaten een booby-trapped huis binnenging. Hamas slaagde er vervolgens ook nog eens in het huis volledig op te blazen. Israël berichtte dat de vier maandag waren omgekomen. Een dag eerder werd ook gemeld dat er 13 gewonde waren van wie één ernstig.

Doden in Ramallah

Aan de andere kant was er opnieuw een slag te verwerken op de Westoever. Maandagavond werd er door militaire eenheden het vuur geopend op een auto bij het dorp Kafr N’ima ten westen van Ramallah. Later bleek dat de auto vier mannen had bevat die alle vier waren overleden. Hun lichamen werden door de militairen meegenomen. Waarom ze waren doodgeschoten werd niet duidelijk.

Wel duidelijk was dat de soldaten nadien nog het dorp binnengingen waarbij acht gewonden vielen. Vandaag werd een algemene proteststaking gehouden naar aanleiding van de dood van de vier.