Negeren van de VN schaadt óók mensenrechten elders

Ik was eerlijk gezegd als burgemeester verbaasd dat de VN zich bezighoudt met het woonbeleid van Rotterdam […] omdat de werkelijkheid is dat de grote vraagstukken van woningnood en de mensen die mensonterende omstandigheden in de wereld wonen toch niet in Rotterdam wonen. Dan denk ik daarbij aan Karachi.

Burgemeester Aboutaleb reageerde op de waarschuwing van vijf Speciale Rapporteurs voor mensenrechten van de Verenigde Naties over het Rotterdams woonbeleid. Door het woonbeleid, dat beoogt het aantal sociale woningen fors te verminderen door sloop en herstructurering, komen het recht op huisvesting en non-discriminatie in het geding. De burgemeester ging hierover in gesprek bij RTV Rijnmond afgelopen vrijdag.

In feite suggereerde Aboutaleb dat hij de VN-waarschuwing niet serieus nam. Hij gaf hiermee ook een stem aan verontwaardigde politici en anderen die menen dat de VN zich beter met andere landen kan bemoeien.

Jan de Vries, jurist op het gebied van mensenrechten, reageerde op Twitter dat het zeer belangrijk is dat Nederland waarschuwingen van de VN serieus neemt. Hieronder zijn betoog:

Voordat ik 6 jaar geleden actief werd op mensenrechten in Nederland, was ik 14 jaar actief op mensenrechten in het buitenland. Vooral in landen waar de mensenrechtensituatie vreselijk was, schendingen aan de orde van de dag, nauwelijks sprake van een rechtsstaat, al helemaal niet een democratische. In die landen konden moedige activisten vaak rekenen, direct en indirect, op steun van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hun situatie en de schendingen waar ze mee te maken kregen, werden dikwijls onder de aandacht gebracht in de EU of in de VN door bijvoorbeeld de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN en de mensenrechten-ambassadeur (nu Bahia Tahzib-Lie).

Belangrijk en terecht wordt Nederland daardoor door velen nog altijd beschouwd als een belangrijke medestander in de strijd tegen mensenrechtenschendingen en voor gerechtigheid. Mechanismen van de VN hebben hier altijd een belangrijke rol in gespeeld en Nederland, met gelijkgezinden, probeert zo goed als het kan tegenstand te bieden tegen de groeiende coalitie van landen die niks hebben met de rechtsstaat, democratie en mensenrechten en dikwijls het maatschappelijk middenveld vooral monddood proberen te maken. Dat is een moeilijke strijd, maar een hele belangrijke.

Het succes van die strijd valt en staat deels bij het gedrag van Nederland zelf. De mate waarin ze ruimte biedt voor het maatschappelijk middenveld, omgaat met mensenrechtenproblemen in Nederland en, met name ook, de mate waarin ze de VN-mechanismen zelf serieus neemt. De oproep van vijf (!!!) Speciale Rapporteurs aan Rotterdam is extreem serieus en dient dus ook in het licht van de Nederlandse inzet op mensenrechten wereldwijd, extreem serieus te worden genomen.

De reactie van wethouder Bas Kurvers namens de gemeente (en die van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)) en woningcorporatie Vestia getuigt allesbehalve van respect voor deze mechanismen. En als Nederland hun oproep niet serieus neemt, waarom zouden China, Rusland, Saudi-Arabië en Oeganda, om maar een paar te noemen, dat wel?

Kortom, deze oproep afdoen als een oproep tot ‘dialoog’, zoals de wethouder vrijdag deed, met een mededeling dat men gewoon lekker doorgaat (en op dezelfde dag een mededeling tot sloop aan de bewoners van de Tweebosbuurt stuurt) is voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de noodzakelijke steun aan de broze VN-mechanismen wel degelijk een potentiële doodsteek.

Daarom zouden het ministerie van BuZa, de Permanente Vertegenwoordiging, minister Sigrid Kaag en mensenrechten-ambassadeur Bahia Tahzib-Lie er goed aan doen de gemeente Rotterdam te wijzen op het belang van de oproep en de maatregelen die daarin staan. De VN-Speciale Rapporteur voor huisvesting is extreem helder over die eisen in dit interview met hem dat gisteren verscheen in het AD.

Overigens zou ook de minister van BZK Kasja Ollongren zich dit moeten aantrekken. Niet alleen als verantwoordelijk minister voor Wonen, maar ook als verantwoordelijk bewindspersoon voor grondrechten en bescherming van grondrechten in Nederland.

