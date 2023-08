Met Meloni en Weber naar rechts

Terwijl Italië en andere landen rond de Middellandse Zee geteisterd worden door extreem weer lijkt de Italiaanse regering niet van plan in actie te komen tegen de klimaatopwarming. Minister voor Milieuzaken Gilberto Pichetto Fratin zegt niet te weten in welke mate de problemen veroorzaakt worden door de mens. Hij verzet zich tegen Brusselse regels en verdedigt zijn politiek die ‘opkomt voor het nationale belang’. Zijn collega Matteo Salvini, minister van Transport, spot met de zorgen van jonge klimaatactivisten over de hittegolf in het land: ”s Zomers is het nu eenmaal altijd heet, ’s winters koud’. Premier Giorgia Meloni wil in internationale kringen nog wel eens meegaan met plannen voor de bestrijding van CO2 uitstoot. Maar thuis en in eigen kring spreekt ze over het gevaar dat het ‘ultra-ecologische fanatisme’ oplevert voor de economie. Haar ministerie van Gezondheid publiceerde deze week sterftecijfers waaruit blijkt dat in de maand juli sprake was van 7% oversterfte vanwege de hitte.

Meloni’s Fratelli d’Italia staat ondanks alles nog steeds hoog in de peilingen. Ze heeft sinds de verkiezingen aan populariteit gewonnen, is nu de grootste met bijna 30% van de stemmen. Dit gaat mogelijk ook ten koste van de partij van de onlangs overleden Berlusconi, haar kleinere coalitiepartner. Hoe dan ook: bij de komende Europese verkiezingen zullen we moeten we rekenen op heel veel conservatieve stemmen uit Italië.

Populair bij vrouwen

De populariteit van Meloni wordt toegeschreven aan haar authenticiteit die met name vrouwen zou aanspreken. Een kwart van de vrouwen die bij de verkiezingen van afgelopen september stemden, koos voor Meloni’s partij. Geen partij kreeg zoveel vrouwelijke stemmen. Maar dat ligt bepaald niet aan haar feministische standpunten, schrijft Hannah Roberts in een analyse voor Politico. Ze kreeg de goedkeuring van sommige vrouwen voor maatregelen ter voorkoming van huiselijk geweld, zoals snellere rechtszaken en zwaardere straffen voor overtreders. De lijst maatregelen die nadelig zijn voor vrouwen is een stuk langer. De regering-Meloni voert een sociaal-economisch beleid dat op een aantal punten nadelig is voor vrouwen. Ze miste de kans om met de miljarden corona-steun van de EU iets te doen aan de arbeidsparticipatie van vrouwen. En haar minister voor gelijke kansen Eugenia Roccella zaait twijfel met haar uitspraak: ‘Abortus is geen recht’. Het heeft nog niet geleid tot Poolse toestanden, maar Roberts’ conclusie is duidelijk:’ Terwijl Meloni zich op het wereldtoneel voorzichtig presenteert als een gematigde, voert haar regering in eigen land een ideologisch geïnspireerd beleid waarmee ze de extreemrechtse kiezers probeert te paaien.’



EPP-voorzitter promoot Italiaans extreemrechts

Manfred Weber, de Duitse voorzitter van de Europese Volkspartij (EPP) is wel gecharmeerd van Meloni. Ze doet haar best, zei hij tegen het Italiaanse persbureau ANSA. “Ik denk dat we een grote fout zouden maken als we AfD en Giorgia Meloni op hetzelfde niveau zouden plaatsen”. Weber voegde eraan toe dat de toelating van FdI tot de centrumrechtse EVP “momenteel niet ter discussie staat. “Ik geloof dat Giorgia Meloni en Fratelli d’Italia de komende weken en maanden moeten laten zien dat ze aan de kant van dit Europa staan”, zei hij.

Weber houdt hiermee de deur open voor samenwerking tussen de Europese Christendemocraten van de EPP en de partijen die nu zitten bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). De Fratelli d’Italia van Meloni zijn momenteel voorzitter van de ECR. Daar zijn naast de coalitiegenoten van de Fratelli nogal wat extreemrechtse partijen bij aangesloten zoals de Deense Volkspartij, de Zweden Democraten, de Ware Finnen, de Poolse PiS, Vox uit Spanje en uit Nederland JA21. Onder de leiding van Manfred Weber (CSU) lijkt de EPP voorzichtig naar rechts te lonken voor samenwerking na de verkiezingen van 2024 voor het geval de resultaten van de Christendemocraten wat tegenvallen. Ze zijn nu nog de grootste groep maar het is de vraag of dat na 2024 zo blijft.