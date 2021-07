Mark, tijd om op te rutten

Het is natuurlijk allang tijd voor Mark om op te rutten, maar hoe meer redenen erbij komen, hoe dringender en urgenter het oprutten wordt. En wij weten het natuurlijk allang, maar het is altijd fijn als iemand je helpt je punt te illustreren. Daarom danken we Mark R. en zijn demissionaire kabinet voor het keer op keer aantonen van de eigen onkunde en zijn ongeschikte karakter om minister-president te zijn. Het ligt er inmiddels zo dik bovenop dat het lastig is om Hanlon’s razor te blijven toepassen, maar wat voor een keuze hebben we? Op welk moment wordt onkunde verwijtbaar?

Was het dat moment dat nog maar eens duidelijk werd dat het kabinet Rutte-III gewoon schijt heeft aan het Urgenda-vonnis en de dreigende ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering? Dat de CO2-uitstoot gewoon weer aan het stijgen is, ook hebben twee rechters gezegd dat het kabinet hiermee de zorgplicht verzaakt en mensenrechten schendt, en dat Rutte daar niks aan doet?

Of was het dat moment dat Rutte dacht dat het een goed idee was om vanaf zijn @minpres-account te tweeten: “Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging”, waarmee hij jarenlang stelselmatig Israëlisch geweld en vele VN-resoluties negeerde?

Of is het het negeren van experts en de daaropvolgende opeenstapeling van onethische en onverantwoorde keuzes in het coronabeleid, die vervolgens worden weggemoffeld als ‘foute inschattingen’? Rutte die het beter weet dan het RIVM, of Rutte die samen met Hugo ‘dansen met Janssen’ promoot en vervolgens de horeca en de jongeren de schuld geeft van oplopende besmettingen, of Rutte die vindt dat het ‘onbeschaafd’ is als hij door Sylvana Simons wordt aangesproken op het coronabeleid waarvoor onder zijn verantwoordelijkheid is gekozen en dat inmiddels meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft, en een nog onbekend hoog aantal slachtoffers van long-covid?

De lijst van leugens, onkunde, wanbeleid en loze beloften is lang en wordt alsmaar langer en langer, maar de tijdlijn van 11 jaar Rutte-kabinetten is nog lang niet compleet. Help ons de tijdlijn aan te vullen, zodat ook voor anderen duidelijk wordt: Mark moet oprutten.

Bekijk de tijdlijn hier, stuur je aanvullingen hier in.