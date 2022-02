Lokale kandidatenlijsten ingeleverd

Gisteren hebben politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart hun kandidatenlijsten ingeleverd. Vandaag controleren de centrale stembureaus van de gemeenten of de ingeleverde documenten in orde zijn.

Woensdag en donderdag kunnen partijen kunnen eventuele tekortkomingen (bijvoorbeeld het ontbreken van ondersteuningsverklaringen) corrigeren. Vrijdag maken de gemeentelijke stembureaus in en openbare zitting bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn en worden de lijstnummers bepaald.

Dan staat nog niet helemaal vast welke partijen u in uw gemeente op het stembiljet zult aantreffen. Want partijen en ook individuele burgers kunnen bij de Rad van State in beroep gaan tegen het besluit van het lokale stembureau.

Vorig jaar gebeurde dat bij de Tweede Kamerverkiezing. Een nieuwe partij kreeg geen lijstnummer toegewezen omdat er te weinig ondersteuningsverklaringen waren ingeleverd. De betrokken partij ging hiertegen in beroep omdat “niet van haar ondersteuners verlangd kon worden voor het tekenen van een ondersteuningsverklaring naar het plaatselijke gemeentehuis te gaan. De partij vond dit in strijd met het coronabeleid.”

Een andere partij had in slechts enkele kieskringen te weinig ondersteuningsverklaringen ingeleverd. De partij ging ook in beroep en legde de schuld bij fouten van gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad. De partij was van mening dat gemeenten het, met de toen geldende coronamaatregelen in de hand, onnodig moeilijk hadden gemaakt ondersteuningsverklaringen in te leveren.

Verder waren er nog bezwaren tegen de kandidatuur van bepaalde politici en maakte een inwoner van Vorden bezwaar tegen geldig verklaarde lijsten “omdat onduidelijk is waar nieuwe partijen voor staan.”

Ook in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen waren er weer klachten over de wijze waarop sommige gemeenten het inleveren van ondersteuningsverklaringen hadden geregeld. Daar zouden eventuele bezwaarmakers naar kunnen wijzen als een lijst ongeldig wordt verklaard wegens het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen.

De lokale stembureaus moeten niet alleen goed kijken naar de ondersteuningsverklaringen. Ook past enige alertheid met betrekking tot de kandidaten. Bij de laatste herindelingsverkiezingen bleek dat sommige partijen kandidaten opvoerden die niet in betrokken gemeente woonden.

Het Forum voor Democratie had in alle gemeenten precies tien kandidaten bij elkaar weten te krijgen (40 in totaal), maar 35% van de kandidaten bleek woonachtig buiten de herindelingsgemeente. Dat kan op moment van kandidaatstelling, maar men moest wel beloven te verhuizen als ze in de raad komen.

In Purmerend (en Beemster) bleken de FvD-lijsttrekker en drie andere kandidaat-raadsleden niet woonachtig in de nieuwe herindelingsgemeente. Ook de Piratenpartij had drie kandidaten opgevoerd die niet aldaar woonachtig waren.

Als her en der in beroep wordt gegaan tegen de besluiten van de stembureaus kan het tot 14 februari duren voordat de kandidatenlijsten definitief worden. Dan maakt de Raad van State haar oordeel over eventuele bezwaren bekend.